Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru Belgia, în contextul în care greva națională a controlorilor de trafic aerian, programată luni, va provoca perturbări semnificative ale transportului aerian. Pe Aeroportul Internațional Bruxelles-Zaventem, majoritatea zborurilor programate au fost anulate.
MAE, atenționare de călătorie pentru români
Reprezentanții MAE îi avertizează pe cetățenii români care se află în Belgia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo că luni, 23 noiembrie, sunt așteptate perturbări majore ale traficului aerian. Greva națională la care participă controlorii de trafic aerian va afecta aeroporturile belgiene în intervalul 07:00–21:00, ora locală.
Potrivit informațiilor transmise de furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, în acest interval nu vor putea fi asigurate serviciile obișnuite de control al traficului aerian. Vor fi disponibile doar serviciile minime, necesare gestionării situațiilor de urgență și operării zborurilor esențiale pentru siguranță.
Administrația Aeroportului Internațional Bruxelles-Zaventem a anunțat că majoritatea zborurilor programate pentru luni, atât la plecare, cât și la sosire, vor fi anulate.
Ce trebuie să facă pasagerii care au zboruri programate
MAE le recomandă românilor care urmează să călătorească luni cu avionul să verifice în prealabil situația curselor direct la companiile aeriene. Transportatorii vor transmite pasagerilor afectați informații despre anulări și opțiunile disponibile.
Pentru informații actualizate, călătorii pot consulta site-urile oficiale ale aeroporturilor:
Ministerul atrage atenția și asupra posibilelor perturbări ale transportului public din Belgia. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina MAE dedicată atenționărilor de călătorie.
Numere de telefon utile pentru cetățenii români
Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bruxelles la următoarele numere de telefon:
+32 (0) 2 347 5338
+32 (0) 2 344 1658
+32 (0) 2 343 6935
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde operatorii oferă asistență în regim de permanență.
În cazul unor situații dificile, speciale sau urgente, cetățenii români pot apela și numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.
Totodată, MAE recomandă consultarea site-urilor Ambasadei României la Bruxelles și Ministerului Afacerilor Externe.
Cetățenii români care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS, care pune la dispoziție informații și recomandări utile pentru călătorii.