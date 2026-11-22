Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 16:03

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru Belgia, în contextul în care greva națională a controlorilor de trafic aerian, programată luni, va provoca perturbări semnificative ale transportului aerian. Pe Aeroportul Internațional Bruxelles-Zaventem, majoritatea zborurilor programate au fost anulate.

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