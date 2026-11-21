Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 21:57

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat la terapie intensivă din cauza unei ocluzii intestinale, a anunțat sâmbătă spitalul DF Star din Brasilia, unde acesta fusese internat vineri, potrivit AFP și Reuters.

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