Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost internat la terapie intensivă din cauza unei ocluzii intestinale, a anunțat sâmbătă spitalul DF Star din Brasilia, unde acesta fusese internat vineri, potrivit AFP și Reuters.
Bolsonaro, internat la terapie intensivă în urma unei ocluzii intestinale
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat pentru tentativa de a rămâne la putere în urma înfrângerii suferite în alegerile prezidențiale din 2022, în fața actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva.
Potrivit buletinului medical citat de AFP, fostul lider brazilian prezintă o obstrucție abdominală acută, însă starea sa este stabilă din punct de vedere clinic, este conștient și respiră fără ajutorul aparatelor.
Medicii i-au montat o sondă gastrică și au început tratamentul pentru hidratare și asigurarea aportului de nutrienți. Bolsonaro nu se poate alimenta pe cale orală, iar reprezentanții spitalului nu au precizat când ar putea fi externat.
Judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, le-a permis sâmbătă copiilor fostului președinte, Carlos, Jair Renan și Laura, precum și nurorii sale, Leticia, să îl viziteze la spital, cu condiția să nu aibă asupra lor telefoane mobile sau camere de filmat.
Familia fostului președinte se teme de o nouă intervenție chirurgicală
Carlos Bolsonaro, fiul fostului președinte și senator, a scris pe platforma X că tatăl său a suferit de vărsături și dureri pe parcursul nopții precedente. „Nu sunt medic, dar nu l-am văzut niciodată așa”, a declarat acesta, adăugând că, în cazul în care investigațiile nu vor indica rezultate favorabile, Bolsonaro ar putea avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. Aceasta ar fi a zecea operație în mai puțin de opt ani, potrivit fiului său.
Jair Bolsonaro, care a condus Brazilia în perioada 2019-2022, se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate provocate de o rană abdominală suferită în urma unui atac cu cuțitul, în timpul campaniei electorale din 2018. De atunci, fostul lider brazilian a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.
Curtea Supremă urmează să analizeze reducerea pedepsei lui Bolsonaro
Bolsonaro a fost condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva. După câteva luni de detenție, în luna martie, fostul președinte a fost plasat în arest la domiciliu din cauza problemelor de sănătate.
Joi, Curtea Supremă a anunțat că va analiza, în perioada 4-15 decembrie, constituționalitatea unei legi care prevede reducerea pedepselor aplicate lui Bolsonaro și altor persoane condamnate în dosarul complotului pentru lovitura de stat.
Între timp, un alt fiu al fostului președinte, senatorul Flávio Bolsonaro, a pierdut în octombrie turul al doilea al alegerilor prezidențiale în fața lui Lula și a plecat în Statele Unite, în contextul în care este vizat de o anchetă privind acuzații de spălare de bani.