Turcia face un pas important în dezvoltarea tehnologiilor militare, după ce producătorul Baykar a livrat primele trei avioane de luptă fără pilot, concepute pentru misiuni aer-aer și atacuri asupra țintelor terestre și navale. În același timp, China își accelerează propriul program de înzestrare cu aeronave autonome și testează Jiutian SS-UAV, o platformă aeriană de mari dimensiuni, capabilă să transporte și să lanseze roiuri de peste 100 de drone.
Bayraktar Kizilelma, noua armă aeriană a Turciei
Potrivit informațiilor publicate de Defense România, livrarea primelor trei exemplare Bayraktar Kizilelma a avut loc joi, 19 noiembrie, după finalizarea testelor oficiale. Astfel, Turcia își consolidează poziția în cursa internațională pentru dezvoltarea avioanelor de luptă autonome.
Programul Bayraktar Kizilelma a fost lansat în 2021 de compania Baykar, care a finanțat dezvoltarea proiectului din fonduri proprii. Primul prototip a ieșit de pe linia de asamblare în martie 2022, iar primul zbor a fost efectuat în decembrie același an, înainte de termenul stabilit inițial.
În timpul testelor, aeronava turcă a demonstrat că poate zbura în formație atât alături de drona Bayraktar AKINCI, cât și împreună cu aeronave cu pilot, inclusiv avioane F-16 și F-5 ale Forțelor Aeriene Turce.
Spre deosebire de dronele militare tradiționale, Bayraktar Kizilelma este concepută pentru a executa misiuni complexe de luptă, inclusiv interceptarea țintelor aeriene și atacarea obiectivelor de la sol sau de pe mare. Aeronava poate utiliza rachete aer-aer și muniții ghidate, inclusiv din compartimentele interne de armament.
Un element important îl reprezintă capacitatea de operare autonomă, care îi permite să execute toate etapele zborului fără intervenție directă permanentă din partea unui pilot aflat la bord.
Ce caracteristici tehnice are avionul fără pilot Bayraktar Kizilelma
Noua platformă dezvoltată de Baykar are o lungime de 14,5 metri și o anvergură a aripilor de 10 metri. Greutatea maximă la decolare ajunge la 8,5 tone, iar sarcina utilă poate atinge 1,5 tone.
Printre principalele caracteristici tehnice se numără:
Viteză de croazieră: aproximativ 0,6 Mach;
Viteză maximă: până la 0,9 Mach;
Autonomie de zbor: peste trei ore;
Rază de luptă declarată: 500 de mile marine;
Plafon maxim de zbor: 12.000 de metri;
Sarcină utilă: până la 1,5 tone.
Compartimentele interne pentru armament sunt concepute pentru reducerea amprentei radar, un avantaj important în cazul operațiunilor desfășurate în spații aeriene puternic apărate.
Dezvoltarea aeronavei evidențiază și cooperarea militar-industrială dintre Turcia și Ucraina. Primele variante utilizează motoare ucrainene AI-25TLT, în timp ce versiunile viitoare sunt proiectate să beneficieze de propulsoare AI-322F, cu performanțe superioare și potențial pentru atingerea vitezelor supersonice.
China dezvoltă Jiutian, un „portavion zburător” capabil să lanseze peste 100 de drone
În timp ce Turcia avansează cu programul Bayraktar Kizilelma, China dezvoltă o platformă aeriană de dimensiuni impresionante. Jiutian SS-UAV, prezentat public în 2024 la salonul aeronautic de la Zhuhai, a efectuat primul zbor de testare în 2025, potrivit informațiilor relatate de Bloomberg.
Aeronava este descrisă drept un „portavion zburător”, datorită capacității de a transporta și lansa roiuri de drone de mici dimensiuni.
Jiutian poate transporta o sarcină utilă de până la șase tone și dispune de opt puncte de prindere pentru armament, inclusiv bombe ghidate, rachete aer-aer și rachete antinavă.
Cea mai importantă caracteristică este însă capacitatea de a transporta peste 100 de micro-drone, care pot fi lansate simultan sau în roiuri pentru a copleși sistemele de apărare antiaeriană ale adversarului.
Prin această configurație, Beijingul urmărește dezvoltarea unor noi tactici de luptă aeriană, în care o singură platformă poate coordona și desfășura un număr mare de sisteme fără pilot.