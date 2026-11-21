Publicat 21 nov. 2026, 18:51 Actualizat 21 nov. 2026, 18:52

Turcia face un pas important în dezvoltarea tehnologiilor militare, după ce producătorul Baykar a livrat primele trei avioane de luptă fără pilot, concepute pentru misiuni aer-aer și atacuri asupra țintelor terestre și navale. În același timp, China își accelerează propriul program de înzestrare cu aeronave autonome și testează Jiutian SS-UAV, o platformă aeriană de mari dimensiuni, capabilă să transporte și să lanseze roiuri de peste 100 de drone.

Distribuie articolul