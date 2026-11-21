Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8, s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în Marea Banda, în estul Indoneziei, în apropierea Arhipelagului Barat Daya și a Timorului de Est. Seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 143 de kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale și nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami.
Mișcarea seismică a fost înregistrată la ora locală 18:42, respectiv 11:42, ora României. Epicentrul a fost localizat într-o zonă maritimă cu activitate tectonică intensă, la aproximativ 104 kilometri nord-est de orașul Lospalos, din Timorul de Est.
Cutremur de 6,8 în Marea Banda. Unde s-a produs seismul
Potrivit datelor publicate de USGS, cutremurul a avut magnitudinea de 6,8 și s-a produs la o adâncime de 143 de kilometri.
Epicentrul a fost stabilit în Marea Banda, o regiune situată între mai multe insule indoneziene și Timorul de Est. Seismul a fost înregistrat și de Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean, care a localizat mișcarea tectonică la aproximativ 227 de kilometri nord-est de Dili, capitala Timorului de Est.
Adâncimea relativ mare la care s-a produs cutremurul poate influența atât felul în care undele seismice sunt resimțite la suprafață, cât și riscul producerii unui tsunami.
A fost emisă alertă de tsunami după cutremurul din Indonezia?
În ciuda magnitudinii ridicate, Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific nu a emis o avertizare de tsunami în urma cutremurului de sâmbătă.
Autoritățile indoneziene nu au anunțat, până la momentul transmiterii primelor informații, existența unor victime sau a unor pagube materiale provocate de seism.
De ce sunt atât de frecvente cutremurele în Indonezia
Indonezia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, una dintre regiunile cu cea mai intensă activitate seismică și vulcanică din lume.
În această zonă se întâlnesc mai multe plăci tectonice, ale căror mișcări provoacă frecvent cutremure, uneori cu magnitudini foarte mari.
Arhipelagul indonezian înregistrează anual mii de mișcări seismice, majoritatea de intensitate redusă sau moderată, însă unele pot avea consecințe grave pentru populație.
În luna august 2026, un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a provocat zeci de morți în Indonezia, după ce a lovit regiunea Flores. Seismul a provocat prăbușirea și avarierea a numeroase clădiri, iar autoritățile au emis atunci o avertizare de tsunami, ridicată ulterior.