Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 14:06

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8, s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în Marea Banda, în estul Indoneziei, în apropierea Arhipelagului Barat Daya și a Timorului de Est. Seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 143 de kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale și nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremur indonezia