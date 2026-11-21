Escrocii folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a imita vocile membrilor familiei și pentru a trimite mesaje false care par să provină de la companii cunoscute. Un fost anchetator al Serviciului Secret al Statelor Unite avertizează că astfel de fraude devin tot mai greu de recunoscut, mai ales în apropierea sărbătorilor, când oamenii fac mai multe cumpărături online. Numai anul trecut, FBI a primit peste 22.000 de sesizări privind fraude asociate inteligenței artificiale, cu pierderi de aproximativ 893 de milioane de dolari.
Jason Brown, fost investigator specializat în fraude cibernetice în cadrul Serviciului Secret american, atrage atenția că noile tehnologii îi ajută pe infractori să creeze mesaje mult mai convingătoare. Aceștia pot copia vocea unei persoane folosind o înregistrare audio scurtă și pot construi scenarii prin care încearcă să obțină rapid bani de la victime.
Escrocii clonează vocile membrilor familiei și cer bani pentru urgențe inventate
Una dintre metodele descrise de Jason Brown presupune imitarea vocii unei persoane apropiate. Escrocii folosesc inteligența artificială pentru a reproduce felul în care vorbește aceasta, apoi contactează membrii familiei și pretind că au nevoie urgentă de ajutor. Victima poate primi un apel în care aude ceea ce pare a fi vocea copilului, a unui părinte sau a unei alte rude. Persoana de la telefon susține că a avut un accident ori că se află într-o situație dificilă și cere bani imediat. În unele cazuri, infractorii solicită mii de dolari sub forma unor carduri-cadou.
Fostul anchetator explică faptul că inteligența artificială a schimbat inclusiv modul în care sunt redactate mesajele frauduloase. Dacă înainte escrocheriile puteau fi recunoscute după greșelile gramaticale și exprimările nefirești, acum infractorii pot genera texte corecte și credibile, care seamănă cu mesajele trimise de persoane sau companii reale.
Metoda clonării vocilor cu ajutorul inteligenței artificiale a fost semnalată și de autoritățile române, care au avertizat că infractorii pot folosi inclusiv înregistrări audio publicate pe rețelele sociale.
Escrocherii înainte de sărbători. Infractorii se dau drept firme de curierat
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, infractorii profită și de numărul mare al comenzilor online. Jason Brown avertizează că escrocii se pot prezenta drept reprezentanți ai unor companii cunoscute de curierat, precum UPS, FedEx sau serviciul poștal american. Aceștia trimit mesaje în care anunță că un colet nu poate fi livrat din cauza unei taxe neachitate și solicită o plată suplimentară. În unele situații, victimele sunt îndemnate să plătească prin criptomonede sau carduri-cadou, metode care ar trebui să ridice suspiciuni.
Și companiile pot fi vizate de astfel de fraude. Infractorii se dau drept furnizori sau parteneri de afaceri și încearcă să convingă angajații să redirecționeze plăți legitime către conturi controlate de escroci.
FBI: Peste 22.000 de sesizări și pierderi de aproape 893 de milioane de dolari
Datele publicate de FBI arată amploarea fraudelor în care este folosită inteligența artificială. În 2025, Centrul american pentru sesizarea infracțiunilor pe internet a înregistrat 22.364 de plângeri asociate acestei tehnologii, iar pierderile raportate au ajuns la aproximativ 893 de milioane de dolari. Printre metodele identificate de autorități se numără folosirea profilurilor false pe rețelele sociale, clonarea vocilor, falsificarea documentelor și realizarea unor videoclipuri în care apar persoane publice sau membri ai familiei victimelor.
Jason Brown recomandă verificarea independentă a oricărui apel sau mesaj suspect. În cazul în care o persoană apropiată solicită urgent bani, aceasta ar trebui contactată direct, la un număr de telefon cunoscut. Fostul anchetator recomandă și stabilirea unui cuvânt de siguranță în familie, care să poată fi folosit în situațiile neobișnuite. Chiar și atunci când interlocutorul cunoaște acel cuvânt, verificarea identității printr-un apel separat rămâne importantă.