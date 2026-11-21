Publicat 21 nov. 2026, 07:17 Sursă Realitatea PLUS

Escrocii folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a imita vocile membrilor familiei și pentru a trimite mesaje false care par să provină de la companii cunoscute. Un fost anchetator al Serviciului Secret al Statelor Unite avertizează că astfel de fraude devin tot mai greu de recunoscut, mai ales în apropierea sărbătorilor, când oamenii fac mai multe cumpărături online. Numai anul trecut, FBI a primit peste 22.000 de sesizări privind fraude asociate inteligenței artificiale, cu pierderi de aproximativ 893 de milioane de dolari.

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