Scris de Emanuel Focșan Publicat: 18 nov. 2026, 19:13

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi scheme de fraudă extrem de elaborate, în care escrocii se folosesc atât de identitatea operatorilor de telefonie mobilă, cât și de numele Directoratului, pentru a câștiga încrederea victimelor și a le fura datele personale și financiare.

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