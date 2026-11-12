Microsoft explică pana Microsoft 365: servere indisponibile au afectat Outlook și Teams

Microsoft a explicat întreruperile care au afectat joi, 12 noiembrie, mai multe dintre serviciile sale, inclusiv Outlook, Teams și Microsoft 365, prin probleme apărute la nivelul infrastructurii de servere. Microsoft a precizat că problemele au fost provocate de indisponibilitatea mai multor servere, care a suprasolicitat infrastructura rămasă funcțională.
Problemele au fost raportate de utilizatori din mai multe regiuni și au afectat accesul la e-mailuri și la o serie de aplicații folosite atât de persoane fizice, cât și de companii. Printre serviciile vizate s-au numărat Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint, Microsoft 365 Copilot și Microsoft Defender XDR.
Microsoft: Mai multe servere au devenit indisponibile în mod neașteptat
Într-o actualizare publicată joi, Microsoft 365 Status a explicat că încărcarea ridicată observată în infrastructură nu a fost determinată de un volum neobișnuit de solicitări din partea utilizatorilor.
Microsoft a precizat că lucrează pentru repunerea în funcțiune a serverelor afectate și pentru restabilirea capacității infrastructurii. Compania a identificat inclusiv probleme legate de verificările automate ale stării serverelor, care au făcut ca unele dintre acestea să fie declarate indisponibile.
Pentru a limita efectele incidentului, Microsoft a anunțat că a suspendat toate implementările, a redirecționat traficul de pe infrastructura afectată și a început repornirea serverelor cu probleme.
Outlook, Teams și alte servicii Microsoft 365, afectate
Printre cele mai vizibile efecte ale incidentului s-au numărat dificultățile de accesare a căsuțelor de e-mail Outlook. Unii utilizatori au reclamat că nu își puteau deschide inboxul sau că întâmpinau probleme la trimiterea și primirea mesajelor.
Au fost raportate, de asemenea, întreruperi și erori de conectare la Microsoft Teams, SharePoint și Copilot.
Potrivit datelor publicate de platforma Downdetector, în Statele Unite au fost înregistrate peste 97.000 de raportări privind problemele Outlook, mai mult de 38.000 pentru Microsoft 365 și aproximativ 4.500 pentru Teams.
Microsoft încearcă să restabilească serviciile
Compania a transmis că lucrează la readucerea serverelor în funcțiune. Printre măsurile luate se numără redirecționarea conexiunilor către alte componente ale rețelei și repornirea echipamentelor afectate.
Microsoft a recomandat administratorilor și utilizatorilor să urmărească actualizările publicate în centrul de administrare Microsoft 365 și pe pagina oficială de stare a serviciilor.