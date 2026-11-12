Microsoft explică pana Microsoft 365: servere indisponibile au afectat Outlook și Teams

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 00:00

Microsoft a explicat întreruperile care au afectat joi, 12 noiembrie, mai multe dintre serviciile sale, inclusiv Outlook, Teams și Microsoft 365, prin probleme apărute la nivelul infrastructurii de servere. Microsoft a precizat că problemele au fost provocate de indisponibilitatea mai multor servere, care a suprasolicitat infrastructura rămasă funcțională.

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