Șeful Microsoft cere o „frână de urgență” pentru inteligența artificială. Avertismentul lui Satya Nadella

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 22:47

Inteligența artificială avansează rapid, iar șeful Microsoft, Satya Nadella, cere măsuri prin care oamenii să poată opri oricând sistemele foarte puternice. Acesta propune introducerea unei „frâne de urgență”, care să le permită persoanelor autorizate să întrerupă activitatea unui model AI chiar și atunci când acesta se află în mijlocul unei sarcini. Avertismentul vine într-o perioadă în care tot mai mulți lideri din industria tehnologiei vorbesc despre riscurile dezvoltării inteligenței artificiale.

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