Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 09:45

Un participant la studiile clinice ale companiei Neuralink, fondată de Elon Musk, a demonstrat că poate juca „Grand Theft Auto VI” fără să atingă un controller. Bărbatul controlează acțiunile din joc cu ajutorul unui implant cerebral care transformă semnalele neuronale în comenzi digitale.

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