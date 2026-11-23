Un participant la studiile clinice ale companiei Neuralink, fondată de Elon Musk, a demonstrat că poate juca „Grand Theft Auto VI” fără să atingă un controller. Bărbatul controlează acțiunile din joc cu ajutorul unui implant cerebral care transformă semnalele neuronale în comenzi digitale.
Filmarea a fost publicată de Neuralink pe 20 noiembrie 2026, la o zi după lansarea oficială a jocului. Elon Musk a distribuit ulterior videoclipul pe platforma X, însoțindu-l de mesajul „Playing GTA VI with Telepathy”.
În înregistrarea de aproximativ două minute, participantul poate fi văzut conducând vehicule, pilotând o aeronavă și participând la lupte în joc. Pe ecran apare și o reprezentare grafică a controllerului PlayStation 5, ale cărui butoane se activează pe măsură ce sistemul înregistrează comenzile transmise prin activitatea cerebrală.
Cum reușește să controleze jocul fără să atingă butoanele
Tehnologia folosită se numește interfață creier-computer (BCI) și face parte din sistemul Telepathy dezvoltat de Neuralink. Implantul înregistrează activitatea neuronală asociată intenției de mișcare, iar software-ul interpretează aceste semnale și le transformă în comenzi pe care un dispozitiv electronic le poate executa.
Participantul explică în videoclip că poate declanșa anumite acțiuni imaginându-și mișcări foarte mici ale degetelor. De exemplu, atunci când își imaginează că își atinge degetul inelar, personajul din joc execută o lovitură.
Pentru alte comenzi sunt folosite și mișcări imaginare ale mâinii sau ale piciorului. Într-o secvență, bărbatul explică faptul că poate controla ridicarea botului unui avion imaginându-și că își împinge mâna dreaptă înainte, într-o mișcare asemănătoare folosirii unui mouse.
Sistemul nu citește gândurile în sensul obișnuit al expresiei, ci interpretează semnale neuronale asociate unor intenții de mișcare pe care participantul a învățat să le controleze.
Înainte de implant, folosea un dispozitiv ținut în gură
În videoclip, participantul povestește că înainte de intervenția chirurgicală utiliza un dispozitiv de tip mouth stick, ținut în gură, și o tabletă iPad pentru a controla dispozitivele digitale.
Metoda îi provoca dureri și oboseală la nivelul maxilarului, iar posibilitățile de interacțiune cu jocurile erau limitate. După implantarea dispozitivului Neuralink, spune el, accesul la computer și la mediul digital a devenit mult mai simplu.
„Mi-am recăpătat portalul către lume”, este ideea prin care participantul descrie schimbarea produsă de tehnologie.
Identitatea acestuia nu a fost făcută publică în videoclipul distribuit de companie.
Neuralink testează tehnologia pentru persoanele cu paralizie
Deși demonstrația cu GTA 6 a atras atenția pasionaților de jocuri, scopul principal al tehnologiei nu este divertismentul. Neuralink dezvoltă implanturile pentru a le permite persoanelor cu paralizie să controleze computere și alte dispozitive prin intermediul activității cerebrale.
Printre utilizările urmărite se numără navigarea pe internet, comunicarea, folosirea aplicațiilor, controlul unor scaune rulante și, în viitor, operarea unor dispozitive robotice.
Nu este prima demonstrație de acest fel. În 2024, Noland Arbaugh, primul participant uman cunoscut al companiei, a arătat că poate controla un cursor și poate juca șah și „Civilization VI” cu ajutorul implantului. Ulterior, au fost prezentate și alte demonstrații de control al jocurilor video.
Implanturile Neuralink sunt încă în faza experimentală
Compania a precizat că dispozitivele sale sunt încă în faza de cercetare clinică și nu au fost aprobate pentru utilizare generală de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) sau de alte autorități de reglementare.
Neuralink a avertizat, de asemenea, că experiențele prezentate de participanții la studii nu reflectă neapărat rezultatele pe care le-ar putea obține toate persoanele care vor utiliza tehnologia.
Pentru persoanele cu mobilitate sever afectată, însă, astfel de progrese ar putea însemna mai multă independență și acces la activități digitale care până acum erau dificil de realizat.