Publicat 23 nov. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre cei mai importanți cercetători din domeniul inteligenței artificiale lansează un avertisment îngrijorător despre viitorul omenirii. Geoffrey Hinton, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, susține că în următoarele șase luni până la un an ar putea avea loc un incident major provocat de această tehnologie. Cercetătorul compară pericolul cu dezastrul nuclear de la Cernobîl și avertizează că dezvoltarea accelerată a sistemelor AI, fără suficiente măsuri de siguranță, ar putea avea consecințe grave. Printre riscurile invocate se numără pierderea controlului asupra sistemelor inteligente, folosirea acestora în scopuri periculoase și dispariția unui număr uriaș de locuri de muncă.

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