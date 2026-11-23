Unul dintre cei mai importanți cercetători din domeniul inteligenței artificiale lansează un avertisment îngrijorător despre viitorul omenirii. Geoffrey Hinton, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, susține că în următoarele șase luni până la un an ar putea avea loc un incident major provocat de această tehnologie. Cercetătorul compară pericolul cu dezastrul nuclear de la Cernobîl și avertizează că dezvoltarea accelerată a sistemelor AI, fără suficiente măsuri de siguranță, ar putea avea consecințe grave. Printre riscurile invocate se numără pierderea controlului asupra sistemelor inteligente, folosirea acestora în scopuri periculoase și dispariția unui număr uriaș de locuri de muncă.
„Vom avea un Cernobîl”. Avertismentul lui Geoffrey Hinton despre următoarele luni
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2024, atrage atenția că tehnologia pe care a contribuit să o dezvolte evoluează într-un ritm care ar putea depăși capacitatea oamenilor de a-i controla efectele.
Într-un interviu acordat Channel 4 News, cercetătorul a declarat că se așteaptă ca în următoarele șase luni până la un an să apară un incident mult mai grav decât problemele observate până în prezent în funcționarea unor sisteme AI. Hinton a comparat situația actuală cu perioada premergătoare marilor accidente nucleare, sugerând că un incident de proporții ar putea determina autoritățile și companiile să trateze cu mai multă seriozitate siguranța inteligenței artificiale.
Comparația cu accidentul nuclear din 1986 este folosită de cercetător pentru a descrie amploarea pe care ar putea să o capete un incident tehnologic major. Hinton consideră că lumea nu acordă suficientă atenție riscurilor, deși dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm accelerat.
Inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât oamenii
Una dintre cele mai mari îngrijorări exprimate de Geoffrey Hinton privește apariția unor sisteme de inteligență artificială care să depășească semnificativ capacitățile intelectuale ale oamenilor.
Cercetătorul avertizează că o asemenea tehnologie ar putea ajunge să urmărească obiective care nu coincid cu interesele umanității. În opinia sa, modul actual de antrenare a sistemelor AI pune accent pe îndeplinirea sarcinilor și obținerea recompenselor, fără să garanteze că acestea vor acționa întotdeauna în mod benefic pentru oameni.
Hinton consideră că dezvoltarea unor sisteme tot mai performante, capabile să ia decizii și să urmărească obiective complexe, ridică probleme importante de siguranță. În opinia sa, companiile care dezvoltă această tehnologie ar trebui să acorde mai multă atenție modului în care sistemele pot fi controlate și limitate.
Riscurile extreme invocate de cercetător: virusuri și arme nucleare
Geoffrey Hinton merge mai departe și vorbește despre posibilitatea ca sistemele de inteligență artificială foarte avansate să fie utilizate pentru producerea unor amenințări grave la adresa securității globale. Întrebat dacă inteligența artificială ar putea ajunge să se revolte împotriva oamenilor și chiar să amenințe existența umanității, cercetătorul a răspuns că vede o probabilitate semnificativă pentru un asemenea scenariu.
Acesta a invocat posibilitatea proiectării unor virusuri periculoase, dar și riscul ca sistemele AI să ajungă să influențeze infrastructuri militare sensibile, inclusiv sistemele de comandă asociate armelor nucleare. Hinton avertizează că o inteligență artificială superioară oamenilor ar putea identifica numeroase metode de a-și atinge obiectivele, inclusiv în situațiile în care acestea ar intra în conflict cu siguranța umanității.
Milioane de locuri de muncă ar putea dispărea. Hinton avertizează asupra haosului social
Dincolo de scenariile extreme, cercetătorul atrage atenția și asupra efectelor economice pe care inteligența artificială le-ar putea avea în următorii ani. Geoffrey Hinton se așteaptă ca automatizarea accelerată a activităților să provoace pierderi masive de locuri de muncă, ceea ce ar putea duce la probleme sociale și economice importante. Una dintre consecințele anticipate de cercetător este reducerea veniturilor colectate de guverne din impozitarea salariilor, în condițiile în care tot mai multe activități ar putea fi preluate de sisteme automatizate.
În opinia sa, autoritățile vor trebui să regândească modul în care obțin venituri bugetare, dacă inteligența artificială va înlocui o parte importantă dintre activitățile realizate în prezent de angajați.
„Creăm ființe extraterestre”. De ce cere Hinton mai multă atenție pentru siguranța AI
Geoffrey Hinton folosește o comparație neobișnuită pentru a descrie sistemele avansate de inteligență artificială. Cercetătorul consideră că omenirea dezvoltă forme de inteligență care seamănă în anumite privințe cu oamenii, dar care ar putea funcționa foarte diferit în alte aspecte importante.
Potrivit acestuia, marile companii tehnologice sunt concentrate pe crearea unor sisteme din ce în ce mai inteligente și mai capabile să își atingă obiectivele, fără ca toate consecințele acestei evoluții să fie pe deplin înțelese.
Cercetătorul consideră că omenirea are nevoie de măsuri mai puternice de reglementare și de investiții în siguranța sistemelor AI, înainte ca acestea să atingă un nivel de dezvoltare care să facă mult mai dificil controlul lor.
Privind în urmă la propria contribuție în domeniu, Geoffrey Hinton a mărturisit că regretă faptul că nu a acordat mai devreme suficientă atenție problemelor de siguranță.