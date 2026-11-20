Publicat 20 nov. 2026, 13:13 Actualizat 20 nov. 2026, 13:14

Un semnal radio neobișnuit, recepționat de mai bine de patru decenii pe aceeași frecvență, continuă să stârnească interesul pasionaților de radio și al celor fascinați de mistere. Cunoscut sub numele de UVB-76 sau „The Buzzer”, postul transmite aproape permanent un sunet repetitiv, asemănător unui bâzâit, întrerupt uneori de mesaje rostite de o voce umană. Deși stația este asociată cu Rusia și există numeroase ipoteze privind utilizarea sa militară, adevăratul scop al transmisiunilor nu a fost explicat în mod public.

Distribuie articolul