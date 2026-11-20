Un semnal radio neobișnuit, recepționat de mai bine de patru decenii pe aceeași frecvență, continuă să stârnească interesul pasionaților de radio și al celor fascinați de mistere. Cunoscut sub numele de UVB-76 sau „The Buzzer”, postul transmite aproape permanent un sunet repetitiv, asemănător unui bâzâit, întrerupt uneori de mesaje rostite de o voce umană. Deși stația este asociată cu Rusia și există numeroase ipoteze privind utilizarea sa militară, adevăratul scop al transmisiunilor nu a fost explicat în mod public.
UVB-76, postul radio care emite de zeci de ani un semnal misterios
Semnalul poate fi recepționat pe frecvența de 4.625 kHz și a devenit cunoscut în comunitățile de radioamatori din întreaga lume. Transmisiunile sunt urmărite și înregistrate de pasionați, care încearcă să descifreze mesajele și să identifice eventualele schimbări în activitatea stației.
În mod obișnuit, pe frecvență se aude un bâzâit repetat, care se menține perioade îndelungate. Din când în când, sunetul este întrerupt de anunțuri vocale ce conțin nume, cuvinte aparent fără legătură între ele și șiruri de cifre.
Aceste mesaje nu au fost explicate oficial într-un mod care să clarifice pe deplin funcția postului. Tocmai lipsa unor informații certe a transformat UVB-76 într-unul dintre cele mai cunoscute mistere ale radioului internațional.
Unde se află stația și cine ar putea folosi frecvența
UVB-76 a fost identificată pentru prima dată în anii 1970, iar de atunci emisiile sale au continuat, cu unele modificări și întreruperi. În trecut, postul era asociat cu o instalație militară din localitatea Povarovo, situată în apropierea Moscovei.
Ulterior, monitorizarea semnalului a indicat schimbări privind locurile din care ar putea fi realizate transmisiunile. Potrivit comunității specializate Priyom, stația este asociată în prezent cu districtul militar Leningrad.
Denumirea „The Buzzer”, tradusă prin „Bâzâitorul”, provine de la sunetul caracteristic care domină emisiunile. În mediul online este folosit frecvent și numele UVB-76, deși în anumite transmisiuni a fost identificat indicativul UZB-76.
De ce a primit porecla „Radioul Apocalipsei”
Misterul din jurul stației a dat naștere mai multor teorii, iar una dintre cele mai cunoscute o leagă de sistemul nuclear rusesc „Perimeter”, cunoscut în Occident și sub denumirea de „Dead Hand”.
Acest sistem este asociat cu mecanismele de comandă și control nuclear ale Rusiei. În jurul UVB-76 a apărut ipoteza potrivit căreia semnalul ar avea rolul de a menține o legătură de comunicații militare, iar dispariția sa ar putea avea consecințe extreme.
Unele teorii susțin chiar că oprirea definitivă a bâzâitului ar putea declanșa un răspuns militar sau ar reprezenta un indiciu al unei situații de criză. Totuși, nu există dovezi publice care să confirme că UVB-76 face parte din sistemul „Dead Hand” sau că întreruperea semnalului ar putea declanșa un atac nuclear.
Ce se știe cu certitudine despre semnalul misterios
Deși este monitorizată de radioamatori de zeci de ani, stația nu și-a dezvăluit în mod oficial toate funcțiile. Asocierea sa cu structuri militare și mesajele codificate au alimentat speculațiile, însă explicația exactă a transmisiunilor rămâne neclară pentru public.
Un lucru este cert: UVB-76 continuă să atragă atenția prin caracterul neobișnuit al emisiunilor sale. Pentru unii, este doar o frecvență utilizată în scopuri de comunicații; pentru alții, reprezintă unul dintre cele mai enigmatice semnale radio din lume.
Până când autoritățile vor oferi explicații clare, „Radioul Apocalipsei” va rămâne un subiect de interes pentru comunitățile care urmăresc permanent transmisiunile misterioase de pe frecvența de 4.625 kHz.