Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că, la solicitarea preşedintelui american, Donald Trump, conflictul din Ucraina a beneficiat de o atenţie deosebită în cadrul discuţiilor bilaterale desfăşurate în marja reuniunii APEC.
Putin pledează pentru cooperare între Rusia, China şi SUA
Rusia, China şi Statele Unite au responsabilitatea de a consolida sistemul dreptului internaţional, în calitate de membri fondatori ai ONU, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei TASS. Liderul de la Kremlin a subliniat că cele trei ţări au numeroase ”interese comune” în ceea ce priveşte soluţionarea conflictelor regionale, inclusiv a celui din Ucraina.
Putin a precizat că, la iniţiativa lui Donald Trump, o atenţie deosebită a fost acordată conflictului din Ucraina, afirmând că toate cele trei state au un interes comun în soluţionarea acestuia.
Preşedintele rus a îndemnat la o cooperare constructivă, susţinând că Rusia, China şi Statele Unite pot contribui la consolidarea stabilităţii globale prin colaborare.
De asemenea, Putin a afirmat că preşedintele chinez Xi Jinping şi cel american Donald Trump ar trebui să discute despre chestiuni globale şi regionale, precum şi despre securitatea energetică.
Potrivit TASS, liderul rus a subliniat că cele trei ţări sunt unite nu doar prin statutul de state învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, ci şi prin responsabilitatea pe care o au în menţinerea păcii internaţionale.
Războiul din Ucraina, tema principală a întâlnirii Putin-Trump
Kremlinul a anunţat că războiul din Ucraina a fost tema principală a întâlnirii neprogramate dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care a avut loc joi dimineaţă.
Preşedintele rus a ieşit de la întrevederea cu omologul său american într-o „dispoziţie excelentă”, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov.