Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost surprins cu ochii închiși în timp ce omologul său chinez, Xi Jinping, susținea un discurs în fața liderilor mondiali, în cadrul sesiunii plenare a summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), desfășurat joi, 19 noiembrie.
Potrivit imaginilor prezentate de BBC, momentul a fost surprins înaintea întâlnirii bilaterale dintre Donald Trump și Xi Jinping. În timp ce liderul chinez se adresa participanților la reuniune, președintele american stătea nemișcat, cu ochii închiși.
Imaginile au fost distribuite rapid și pe rețelele de socializare, unde au generat numeroase reacții. Printre cei care au comentat momentul s-a numărat și Biroul de presă al guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, reprezentanții acestuia au reacționat ironic la imaginile cu președintele american, scriind: „Lumea râde de el.”
Întâlnire trilaterală între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin
În cadrul summitului APEC sunt programate și discuții trilaterale între președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, aceasta ar urma să fie prima întâlnire oficială în format trilateral între liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei.
Reuniunea are loc într-un context geopolitic complex, în care relațiile dintre cele trei mari puteri sunt urmărite cu atenție la nivel internațional.