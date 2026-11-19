Publicat 19 nov. 2026, 09:11 Sursă Realitatea.Net, the independent

Un incident care a provocat îngrijorare în rândul aliaților occidentali a avut loc la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles. Elbridge Colby, subsecretar american al Apărării pentru politici și unul dintre principalii strategi ai Pentagonului, a părăsit discuțiile după ce a criticat campania de lovituri la mare distanță desfășurată de Ucraina pe teritoriul Rusiei.

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