Un incident care a provocat îngrijorare în rândul aliaților occidentali a avut loc la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles. Elbridge Colby, subsecretar american al Apărării pentru politici și unul dintre principalii strategi ai Pentagonului, a părăsit discuțiile după ce a criticat campania de lovituri la mare distanță desfășurată de Ucraina pe teritoriul Rusiei.
Potrivit publicației The Telegraph, oficialul american a susținut că atacurile ucrainene asupra infrastructurii și obiectivelor din adâncimea teritoriului rus nu au avut o valoare militară semnificativă și nu au reușit să încetinească avansul trupelor ruse pe front, scrie The Independent.
După intervenția sa, Colby ar fi părăsit sala înainte ca ministrul ucrainean al Apărării să prezinte o informare confidențială privind situația de pe câmpul de luptă.
Gestul a stârnit reacții puternice în Europa și a alimentat temerile că actuala administrație de la Washington adoptă o poziție tot mai rezervată față de strategia Kievului. Oficiali europeni au respins evaluarea americană, argumentând că atacurile asupra rafinăriilor, fabricilor de armament și infrastructurii logistice din Rusia au contribuit la slăbirea capacității de război a Kremlinului.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat dur afirmațiile lui Colby, în timp ce reprezentanți britanici au susținut că loviturile la distanță oferă Ucrainei timp prețios și reduc presiunea asupra forțelor sale de pe front.
Incidentul are loc înaintea unei reuniuni importante a „coaliției voluntarilor” pentru Ucraina, programată la Berlin, unde lideri europeni și emisari americani urmează să discute despre garanțiile de securitate și planurile de reconstrucție postbelică ale țării.