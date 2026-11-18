Publicat 18 nov. 2026, 22:44 Sursă The Moscow Times

Centrele de vize slovene din Rusia nu mai primesc cereri pentru vize turistice, de studii sau de muncă. Restricțiile au intrat în vigoare pe 16 noiembrie, fără ca autoritățile să precizeze cât timp vor fi menținute.

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