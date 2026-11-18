Centrele de vize slovene din Rusia nu mai primesc cereri pentru vize turistice, de studii sau de muncă. Restricțiile au intrat în vigoare pe 16 noiembrie, fără ca autoritățile să precizeze cât timp vor fi menținute.
Slovenia a suspendat eliberarea vizelor turistice, de studii și de muncă pentru cetățenii ruși, o măsură care a intrat în vigoare luni, 16 noiembrie. Centrele de vize slovene din Rusia nu mai acceptă solicitări pentru aceste categorii, potrivit informațiilor comunicate marți de operatorul VFS Global.
Noile restricții nu se aplică însă tuturor tipurilor de călătorii. Autoritățile slovene continuă să primească cereri pentru reunificarea familiilor cu cetățeni ai Uniunii Europene, vizite la rude, deplasări în interes de afaceri și pentru lucrătorii din transportul internațional, scrie The Moscow Times.
Decizia a fost publicată fără ca autoritățile să ofere o explicație privind motivele introducerii restricțiilor sau să stabilească o dată până la care acestea vor rămâne în vigoare.
Ambasada Sloveniei din Serbia anulează programările cetățenilor ruși
Organizația Kovcheg, care oferă sprijin cetățenilor ruși aflați în străinătate, a anunțat că Ambasada Sloveniei din Serbia a început să anuleze programările pentru obținerea vizelor făcute anterior de solicitanții ruși.
Potrivit organizației, cel puțin nouă programări au fost anulate între luni și marți, iar o a zecea persoană care s-a prezentat la ambasadă a fost refuzată direct.
Kovcheg a transmis că reprezentanții diplomatici sloveni au precizat că măsurile îi vizează exclusiv pe solicitanții cu cetățenie rusă și sunt aplicate în baza unei versiuni revizuite a instrucțiunilor Ministerului sloven de Externe.
„Ambasada Sloveniei din Serbia a declarat explicit că restricțiile sunt introduse exclusiv pentru solicitanții cu cetățenie rusă, în baza unei versiuni revizuite a instrucțiunilor Ministerului sloven de Externe”, a transmis organizația pe Telegram.
Kovcheg a publicat și o copie a unei scrisori despre care susține că a fost trimisă de ambasada slovenă unui solicitant rus pentru a-l informa că programarea sa a fost anulată.
Slovenia a eliberat peste 1.200 de vize pentru ruși în 2025
În 2025, Slovenia a emis 1.254 de vize Schengen pentru cetățeni ruși, majoritatea fiind cu o singură intrare. La nivelul întregii Uniuni Europene, numărul vizelor acordate cetățenilor Rusiei a ajuns la aproximativ 680.000 în același an.
Noile restricții sunt introduse într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea unor limitări mai ample privind acordarea vizelor Schengen cetățenilor ruși.
Discuțiile au loc pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de atacurile hibride și operațiunile de sabotaj desfășurate în mai multe state europene și atribuite unor structuri apropiate Kremlinului.
Comisia Europeană ar urma să prezinte în ianuarie 2027 propuneri oficiale pentru înăsprirea regulilor privind acordarea vizelor cetățenilor ruși.
Mai multe state europene au renunțat deja la vizele turistice pentru ruși
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, mai multe țări din Uniunea Europeană au încetat să mai elibereze vize turistice pentru cetățenii Rusiei.
Alte destinații europene importante, printre care Franța, Italia și Spania, au continuat însă să acorde astfel de vize solicitanților ruși.