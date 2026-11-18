Publicat 18 nov. 2026, 20:38 Sursă CNBC

Carter Stevens are 31 de ani și caută zilnic prin containerele de gunoi din Nashville. A recuperat mobilier scump, electronice și obiecte de colecție, pe care le-a revândut online. Într-un singur an, vânzările sale au ajuns la aproximativ 140.000 de dolari.

Distribuie articolul