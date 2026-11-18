Un american câștigă 125.000 de euro pe an căutând prin gunoaie. Afacerea ingenioasă pusă la cale de antreprenorul atipic
Un american câștigă 125.000 de euro pe an căutând prin gunoaie. Foto: Captură CNBC
Carter Stevens are 31 de ani și caută zilnic prin containerele de gunoi din Nashville. A recuperat mobilier scump, electronice și obiecte de colecție, pe care le-a revândut online. Într-un singur an, vânzările sale au ajuns la aproximativ 140.000 de dolari.
O pereche de pantofi abandonați lângă o benzinărie a fost primul indiciu că obiectele aruncate de alții pot deveni o sursă de venit. Pentru Carter Stevens, un american în vârstă de 31 de ani din Nashville, Tennessee, căutarea prin tomberoane s-a transformat treptat într-o activitate din care a obținut vânzări de aproximativ 140.000 de dolari într-un singur an. El recuperează lucruri pe care proprietarii nu le mai vor, le curăță și le pune la vânzare pe platforme precum eBay și Facebook Marketplace.
Între septembrie 2025 și septembrie 2026, valoarea obiectelor vândute de Stevens a ajuns la aproximativ 140.000 de dolari, echivalentul a puțin peste 125.000 de euro. Tânărul caută în special în apropierea clădirilor de birouri și a complexurilor rezidențiale de lux din Nashville, unde ajung uneori la gunoi mobilier, aparatură electronică și alte produse care încă pot fi folosite.
Într-un interviu acordat rubricii „Make It” de la CNBC, Stevens a explicat că părinții săi ar avea posibilitatea să îl susțină financiar, însă tatăl său a insistat ca el și ceilalți copii să învețe să se descurce pe cont propriu. „M-a învățat multe și mi-a insuflat o mentalitate puternică”, a povestit americanul.
Stevens provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său este producător de muzică country și gospel, câștigător a cinci premii Grammy, care a colaborat de-a lungul carierei cu artiști precum Blake Shelton și Carrie Underwood.
Dependența de medicamente și problemele financiare i-au schimbat viața
Drumul lui Carter Stevens până la această activitate a fost marcat de dificultăți personale și financiare. Problemele au început în perioada facultății, când a dezvoltat o dependență de Adderall, medicamentul care îi fusese prescris. În cele din urmă, nu a mai reușit să își continue studiile și a renunțat la facultate în 2018, în timpul ultimului an.
Fără diplomă și fără un loc de muncă stabil, a început să caute prin magazinele second-hand și standurile organizațiilor caritabile haine vintage pe care să le revândă pe eBay. Veniturile erau însă imprevizibile, iar banii obținuți ajungeau adesea să fie cheltuiți pe droguri sau pe produse de lux.
În 2021, părinții i-au plătit un program de reabilitare, dar problemele legate de gestionarea banilor nu au dispărut imediat. Stevens a continuat să facă achiziții costisitoare, printre care o pereche de sandale Christian Dior Birkenstock de 1.200 de dolari. A plătit și un avans de 30.000 de dolari pentru un Mercedes, însă a pierdut mașina după ce nu a mai putut achita restul sumei.
Situația s-a agravat în 2023, când nu și-a mai permis chiria. Pentru o perioadă, a locuit într-un spațiu de depozitare închiriat, până când agenții de pază ai companiei l-au obligat să plece. A urmat o perioadă de trei săptămâni în care a dormit în propria mașină.
Experiența l-a făcut să își reevalueze obiceiurile de consum și felul în care își cheltuia banii. În octombrie 2023, un văr i-a oferit o nouă șansă, împrumutându-i suma necesară pentru a închiria un apartament. Stevens a revenit atunci la activitatea de revânzare a obiectelor second-hand cumpărate de la tarabe și târguri.
O pereche de pantofi găsită lângă o benzinărie a declanșat noua afacere
Schimbarea decisivă a venit în martie 2024. În apropierea unei benzinării, Stevens a descoperit o pereche de Nike Air Force One negri, abandonați, dar aflați într-o stare suficient de bună pentru a putea fi revânduți. I-a luat acasă, i-a curățat și a reușit să îi vândă online cu 35 de dolari.
Americanul a povestit că acea tranzacție l-a făcut să privească altfel obiectele aruncate de oameni.
„A fost prima dată când am găsit ceva care era gunoi, l-am vândut și am câștigat niște bani”.
De atunci, a început să caute sistematic prin tomberoanele din apropierea clădirilor de birouri și a complexurilor rezidențiale. Nu orice obiect recuperat îi aduce însă bani: câștigurile depind de ceea ce găsește, de starea produselor și de posibilitatea de a le vinde mai departe.
190 de scaune de birou, una dintre cele mai profitabile descoperiri
Cea mai mare afacere a lui Stevens a pornit de la un container de gunoi din apropierea unei zone cu numeroase clădiri de birouri. Acolo a găsit 190 de scaune Steelcase, care, noi, pot costa peste 1.000 de dolari fiecare.
Pentru a le transporta, și-a folosit mașina și o remorcă pe care și-o construise singur. A dus scaunele la depozitare, apoi le-a pus la vânzare pe internet, la prețuri de câteva sute de dolari bucata.
O parte importantă a fost vândută în loturi pe Facebook Marketplace, tranzacțiile aducându-i 17.000 de dolari. Alte 10.600 de dolari au provenit din vânzarea individuală a scaunelor rămase. În total, această singură descoperire i-a adus 27.600 de dolari din vânzări.
Stevens urmărește în special zonele de birouri, unde companiile pot renunța la cantități mari de mobilier atunci când își restrâng activitatea sau își reorganizează spațiile. La un moment dat, a găsit 120 de birouri reglabile pe înălțime abandonate în fața unei clădiri.
Covoare persane, iPad-uri și săbii de samurai, printre obiectele recuperate
Din martie 2024, americanul a recuperat și a revândut o gamă largă de produse. Printre acestea s-au numărat covoare persane lucrate manual, iPad-uri, aparatură electronică, unelte electrice și chiar săbii de samurai.
În apropierea blocurilor de apartamente de lux a găsit mobilier de la branduri precum West Elm, dar și dispozitive electronice și unelte aflate în stare bună de funcționare. O parte dintre obiectele recuperate ajung în propriul apartament, unde aproape toate piesele de mobilier provin din tomberoane.
„Am realizat mult mai mult decât credeam că este posibil”, a spus Stevens.
Tânărul lucrează singur și încearcă să reducă la minimum cheltuielile. Își limitează căutările la zone aflate la câțiva kilometri de locuință, pentru a nu consuma prea mult combustibil. De asemenea, folosește pentru ambalarea produselor cutii de carton și bandă adezivă găsite tot printre deșeuri, astfel că nu trebuie să cumpere aceste materiale în majoritatea situațiilor.
Uneori trebuie să evite agenții de pază pentru a recupera obiectele
Activitatea nu este întotdeauna simplă. Stevens a explicat că, în anumite situații, le cere proprietarilor clădirilor permisiunea de a verifica deșeurile și își prezintă serviciile drept o activitate de colectare a obiectelor voluminoase de care oamenii vor să scape.
Alteori, caută printre resturi menajere, deșeuri și alimente aflate în descompunere, încercând să nu atragă atenția agenților de pază. Spune că nu vrea să se furișeze și că urmărește semnele care interzic accesul. Dacă proprietarii sau personalul de securitate îi cer să plece, preferă să renunțe la obiectele găsite.
Stevens consideră că volumul lucrurilor aruncate în Statele Unite este surprinzător de mare și că multe dintre acestea ar putea fi folosite în continuare.
„Cantitatea de deșeuri din această țară este incredibilă. Aruncăm o mulțime de lucruri”.
De la datorii de 12.000 de dolari la o afacere de șase cifre
Când a început să caute prin tomberoane, Stevens avea datorii de aproximativ 12.000 de dolari. Acum și-a refăcut economiile, însă este conștient că rezultatele obținute într-un singur an nu sunt neapărat ușor de repetat.
O mare parte din vânzările sale a venit din câteva descoperiri foarte profitabile, concentrate în cinci luni deosebit de bune. Chiar el admite că nu se așteaptă ca veniturile să rămână la același nivel în fiecare an. Pentru a-și asigura o alternativă mai stabilă, a început să studieze și comerțul cu ridicata imobiliar.
Acest domeniu presupune identificarea unor proprietăți aflate în dificultate, obținerea unor contracte de achiziție la prețuri reduse și transferarea drepturilor contractuale către investitori, în schimbul unui comision.
Până atunci, Stevens continuă să caute obiecte pe care alții le aruncă, să le recondiționeze și să le revândă online. Deși a reușit să transforme o activitate neobișnuită într-o afacere cu vânzări de peste 125.000 de euro într-un an, americanul știe că succesul depinde în continuare de norocul fiecărei descoperiri.
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