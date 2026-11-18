Publicat 18 nov. 2026, 16:07 Actualizat 18 nov. 2026, 16:26

Un bărbat este acuzat că a distrus cu un topor o aeronavă militară americană. C-130 Hercules, pe un aeroport din Irlanda. Un șef FBI susține că „acesta nu a fost un act de vandalism spontan”.

Distribuie articolul