Un bărbat este acuzat că a distrus cu un topor o aeronavă militară americană. C-130 Hercules, pe un aeroport din Irlanda. Un șef FBI susține că „acesta nu a fost un act de vandalism spontan”.
Procurorii americani, citați de The Guardian, l-au acuzat pe Daithi O’Corrain, în vârstă de 48 de ani, de distrugerea proprietății guvernului SUA, în legătură cu un incident petrecut anul acesta, pe 11 aprilie, pe aeroportul Shannon din vestul Irlandei, conform unui rechizitoriu făcut public, marți, la Manhattan. Dosarul conține numeroase fotografii și înregistrări video cu faptele petrecute.
Astfel, el este acuzat că - după ce a pătruns înarmat cu un topor pe pista unde se afla o aeronavă militară C-130 Hercules, aparținând Gărzii Naționale Aeriene a SUA - a tăiat conductele hidraulice, a spart instrumentele de bord din cabina de pilotaj și a turnat bile metalice în rezervoarele de combustibil. În rândul susținătorilor săi, el este cunoscut drept un activist independent pentru pace.
Riscă 10 ani de închisoare
Avionul, evaluat la suma de 60 de milioane de dolari, se afla parcat pe o pistă a aeroportului irlandez, în timpul unei escale, urmând să participe la o misiune militară într-o altă țară, neprecizată.
El a fost arestat de către forțele de poliție irlandeze, imediat după atac, și a fost pus sub acuzare pentru provocarea de daune materiale și pătrundere ilegală pe o proprietate.
O’Corrain nu se află în custodia autorităților americane și nici nu a fost încă stabilită data la care va fi adus în fața instanței pentru a i se comunica oficial acuzațiile. Acesta riscă până la 10 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.
Bărbatul a premeditat atacul
Potrivit procurorilor americani, bărbatul din Irlanda a pus la cale timp de mai multe luni atacul din luna aprilie.
Anchetatorii spun despre suspect că a căutat pe internet informații despre construcția aeronavei C-130, un avion turbopropulsor cu patru motoare utilizat în principal pentru transportul echipamentelor și al personalului și ar fi căutat coordonate care să-i permită să pătrundă pe ascuns în incinta aeroportului.
Mai mult, s-ar fi abonat la o aplicație mobilă care oferea monitorizare în timp real a zborurilor și ar fi comandat capsule cu galiu, un element chimic care poate coroda oțelul și degrada aluminiul.
De asemenea, a încercat să ia legătura cu o persoană care fusese implicată într-o încălcare anterioară a perimetrului de securitate al aeroportului Shannon, au declarat procurorii.
S-a furișat noaptea pe aeroport, ca să distrugă avionul C-130 Hercules
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii americani, irlandezul a pătruns în perimetrul aeroportului dimineața, în jurul orei 04:40, intrând în aeronava C-130 după ce a distrus mecanismul de închidere al ușii din spate, destinată echipajului.
Bărbatul a folosit hamacurile echipajului pentru a acoperi ferestrele avionului, lăsând însă neacoperit parbrizul cabinei de pilotaj, apoi s-a baricadat în interiorul aeronavei, blocând ușile cu ajutorul unor chingi, suporturi metalice și șuruburi.
Totodată, a introdus bile metalice amestecate cu rășină epoxidică în șinele ușilor, pentru a împiedica deschiderea sau închiderea acestora. Acum, anchetatorii americani susțin că avionul a fost făcut inutilizabil și că nu va mai zbura niciodată.