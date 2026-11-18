Autoritățile din Republica Moldova au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză, după cutremurul cu magnitudinea preliminară de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul, înregistrat la ora 02:48, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde locuitorii au perceput două zguduituri succesive. Instituțiile responsabile monitorizează situația și colectează informații pentru a evalua eventualele consecințe.
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Republica Moldova a anunțat activarea mecanismului de raportare al Celulei de criză, în urma cutremurului produs în România.
Potrivit instituției, autoritățile colectează în prezent informații pentru a evalua situația și eventualele efecte ale seismului resimțit și peste Prut. Până la momentul transmiterii acestor informații, nu au fost raportate victime. Instituțiile responsabile sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune, transmite agenția IPN.
Ce măsuri au luat autoritățile de la Chișinău după cutremur
Pe lângă activarea mecanismului de raportare, Centrul Național de Management al Crizelor a transmis cetățenilor o serie de recomandări pentru situațiile în care se produc cutremure.
Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să respecte următoarele măsuri de siguranță:
să se adăpostească sub o masă solidă;
să stea departe de ferestre;
să nu folosească ascensorul;
să evite clădirile care au suferit avarii.
De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale și să apeleze numărul unic de urgență 112 doar atunci când există o situație care necesită intervenția serviciilor specializate.
Cutremurul din Vrancea a fost resimțit în Republica Moldova
Seismul cu magnitudinea preliminară de 5,7 s-a produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Mișcarea tectonică a fost resimțită și în Republica Moldova. Potrivit informațiilor transmise de autorități, locuitorii au perceput două zguduituri succesive.
Autoritățile de la Chișinău continuă să colecteze date pentru a stabili dacă seismul a provocat pagube sau alte consecințe pe teritoriul Republicii Moldova.