Publicat 18 nov. 2026, 10:09 Actualizat 18 nov. 2026, 10:10

Autoritățile din Republica Moldova au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză, după cutremurul cu magnitudinea preliminară de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul, înregistrat la ora 02:48, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde locuitorii au perceput două zguduituri succesive. Instituțiile responsabile monitorizează situația și colectează informații pentru a evalua eventualele consecințe.

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