Publicat 17 nov. 2026, 20:44 Actualizat 17 nov. 2026, 20:47

Papa Leon al XIV-lea a avut parte de o experiență inedită în timpul vizitei sale în Peru. Suveranul Pontif a intrat în cabina unui elicopter militar și a stat între cei doi piloți ai Forțelor Aeriene peruane, în timpul unui zbor spre zona muntoasă a Anzilor.

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