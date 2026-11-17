Papa Leon al XIV-lea a avut parte de o experiență inedită în timpul vizitei sale în Peru. Suveranul Pontif a intrat în cabina unui elicopter militar și a stat între cei doi piloți ai Forțelor Aeriene peruane, în timpul unui zbor spre zona muntoasă a Anzilor.
Imaginile au fost publicate de Forțele Aeriene din Peru și îl arată pe Papă zâmbind, purtând căști de protecție și discutând cu membrii echipajului. Momentul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în timpul deplasării de la Chiclayo către localitatea Santa Cruz de Succhabamba, din regiunea Cajamarca.
Papa a zburat cu un elicopter militar Mi-17
Suveranul Pontif a călătorit la bordul unui elicopter Mi-17 al Forțelor Aeriene peruane. După ce a ajuns în apropierea piloților, acesta a urcat în cabina de pilotaj și s-a așezat între cei doi membri ai echipajului.
Forțele Aeriene din Peru au publicat fotografii și înregistrări video de la bordul aeronavei și au descris întâlnirea drept un moment deosebit pentru militarii care au participat la transportul Papei.
O vizită într-o regiune pe care Papa o cunoaște bine
Zborul a făcut parte din programul vizitei apostolice în Peru, țară în care Robert Francis Prevost, devenit ulterior Papa Leon al XIV-lea, a petrecut mulți ani ca misionar și episcop.
Destinația elicopterului a fost Santa Cruz de Succhabamba, în regiunea Cajamarca, unde Suveranul Pontif a oficiat o slujbă religioasă la care au participat peste 20.000 de persoane, potrivit Vaticanului.
Înainte de alegerea sa ca Papă, Prevost a fost episcop de Chiclayo, între 2015 și 2023. Legătura sa cu comunitățile din nordul Peruului a făcut ca această etapă a vizitei să aibă o semnificație personală.
În trecut, pentru a ajunge în comunitățile aflate în zonele muntoase, acesta folosea mașina și uneori mergea călare, acolo unde drumurile nu permiteau accesul cu autoturismul.
Turneul de 12 zile al Papei în America de Sud
Deplasarea cu elicopterul a avut loc în ultimele zile ale turneului de 12 zile al Papei Leon al XIV-lea în Uruguay, Argentina și Peru, început pe 6 noiembrie.
Programul din Peru a inclus întâlniri cu credincioșii, reprezentanți ai comunităților locale și membri ai Bisericii Catolice, precum și celebrări religioase în mai multe regiuni ale țării.
Papa a încheiat vizita în Peru pe 16 noiembrie și a revenit la Roma în dimineața zilei de 17 noiembrie, potrivit Vaticanului.