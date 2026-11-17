Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 nov. 2026, 12:28

O nouă alertă în Marea Neagră, după ce o navă specializată în transportul gazelor lichefiate, care se îndrepta spre Portul Midia din România, s-a scufundat marți dimineață, 17 noiembrie, în apropierea coastelor Bulgariei. La bordul vasului GAS HUSKY se aflau 19 marinari, iar autoritățile bulgare au declanșat o amplă operațiune de salvare. Un avion militar a identificat o plută cu persoane aflate în dificultate, iar în zonă au fost trimise alte aeronave. Există suspiciuni privind un posibil atac cu dronă, însă cauza scufundării nu a fost confirmată.

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