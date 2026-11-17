O nouă alertă în Marea Neagră, după ce o navă specializată în transportul gazelor lichefiate, care se îndrepta spre Portul Midia din România, s-a scufundat marți dimineață, 17 noiembrie, în apropierea coastelor Bulgariei. La bordul vasului GAS HUSKY se aflau 19 marinari, iar autoritățile bulgare au declanșat o amplă operațiune de salvare. Un avion militar a identificat o plută cu persoane aflate în dificultate, iar în zonă au fost trimise alte aeronave. Există suspiciuni privind un posibil atac cu dronă, însă cauza scufundării nu a fost confirmată.
Navă care se îndrepta spre România, scufundată lângă Bulgaria. Cei 19 marinari sunt căutați
Nava GAS HUSKY, care naviga sub pavilionul Liberiei, a dispărut de pe sistemele de monitorizare a traficului maritim în noaptea de luni spre marți. Vasul plecase din Alexandria, Egipt, și urma să ajungă în Portul Midia, din județul Constanța, în cursul zilei de 17 noiembrie. Potrivit informațiilor disponibile, la bord se aflau 19 membri ai echipajului, toți cetățeni filipinezi.
Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 50 de mile marine est de localitatea Byala. Primele date arată că nava și-a redus brusc viteza în jurul miezului nopții, după care a început să plutească în derivă. La scurt timp, sistemul automat de identificare AIS a încetat să mai transmită poziția vasului, iar acesta a dispărut de pe ecranele de monitorizare. Marți dimineață, la ora 08:02, s-a activat baliza de urgență EPIRB, un dispozitiv care transmite automat sau manual un semnal de primejdie și ajută echipele de salvare să localizeze o navă aflată în pericol. Ulterior, autoritățile bulgare au anunțat că GAS HUSKY s-a scufundat și au început căutările pentru recuperarea echipajului.
Avioane militare și un elicopter, trimise de urgență. O plută cu supraviețuitori a fost localizată
Forțele Aeriene Bulgare au mobilizat două avioane militare Su-25 și un elicopter Cougar pentru operațiunea de căutare și salvare. Prima aeronavă Su-25 a decolat de la Balcic la ora 10:25 și a efectuat o misiune de recunoaștere în zona în care fusese semnalată ultima poziție a navei.
În timpul survolului, militarii au identificat o plută de salvare pe care se aflau mai multe persoane. Imediat după această descoperire, autoritățile au activat un elicopter Cougar pentru recuperarea celor aflați în dificultate. Puțin după ora 11:00, un al doilea avion Su-25 a fost trimis în zonă pentru a sprijini operațiunile de căutare. Misiunea a fost declanșată la solicitarea structurii responsabile cu operațiunile de salvare maritimă din Bulgaria, iar aeronavele militare participă la intervenție în baza dispozițiilor conducerii armatei. Până la ultimele informații disponibile, nu fusese comunicat numărul exact al persoanelor aflate pe pluta de salvare și nici dacă toți cei 19 membri ai echipajului au fost recuperați, conform Nova.bg.
Atac cu dronă sau explozie la bord? Cauza scufundării rămâne necunoscută
Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind scufundarea navei, inclusiv posibilitatea unui atac cu o dronă maritimă sau producerea unei explozii la bord. Deocamdată, niciuna dintre aceste variante nu a fost confirmată oficial, iar autoritățile încearcă să stabilească ce s-a întâmplat înainte ca vasul să dispară de pe sistemele de monitorizare.
GAS HUSKY este o navă construită în 2012, cu o lungime de aproximativ 119 metri, destinată transportului de gaze petroliere lichefiate, inclusiv propan. Unele informații indică faptul că vasul ar fi transportat peste 3.400 de tone de propan, un gaz extrem de inflamabil. Alte date maritime arată însă că nava ar fi navigat fără încărcătură, în balast. Prin urmare, cantitatea de gaz aflată efectiv la bord în momentul incidentului nu este confirmată.
Nava este operată de o companie de management maritim din Grecia. Reprezentanții acesteia au transmis că verifică împrejurările incidentului, fără să confirme informațiile privind un eventual atac militar asupra vasului.
A doua navă scufundată în două zile în Marea Neagră. Marinarii unui alt cargou au fost salvați
Incidentul are loc la numai o zi după scufundarea cargoului BETUL 8 în Marea Neagră, tot în apropierea coastelor Bulgariei. Nava, care naviga sub pavilion somalez, plecase din Tulcea spre Egipt și transporta aproximativ 3.000 de tone de grâu.
Cei 12 membri ai echipajului, opt cetățeni turci și patru azeri, au fost salvați în urma unei operațiuni internaționale la care au participat forțe navale din Bulgaria, România și Turcia. Marinarii au declarat că vasul lor ar fi fost lovit de două drone maritime înainte să se răstoarne și să se scufunde. Cauza exactă a incidentului nu a fost însă confirmată oficial.
Potrivit datelor de navigație, ultima poziție cunoscută a navei GAS HUSKY se afla la aproximativ 14,5 mile marine, echivalentul a 27 de kilometri, de zona în care se scufundase BETUL 8. Apropierea dintre cele două incidente a amplificat îngrijorările privind siguranța transportului comercial în Marea Neagră.
România cere întărirea securității în Marea Neagră, după seria de incidente cu drone
Noile incidente se produc într-un context de securitate tot mai tensionat în apropierea coastelor României și Bulgariei. În ultimele zile, mai multe nave comerciale au fost afectate de atacuri cu drone sau au fost implicate în incidente ale căror cauze sunt încă investigate. Pe fondul acestor amenințări, România a solicitat sprijin suplimentar din partea aliaților NATO, inclusiv echipamente pentru combaterea dronelor și o prezență mai importantă a aviației militare aliate în zona Mării Negre.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a anunțat că va ridica problema consolidării securității maritime în cadrul discuțiilor cu aliații de la Bruxelles. Autoritățile urmăresc intensificarea supravegherii și îmbunătățirea capacității de intervenție în cazul unor atacuri sau incidente care pot pune în pericol navele comerciale.