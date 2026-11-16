Publicat 16 nov. 2026, 22:13 Actualizat 16 nov. 2026, 22:22

Hackeri vorbitori de rusă ar fi realizat primul atac cibernetic în care inteligența artificială a identificat vulnerabilități informatice și le-a exploatat fără intervenția unui operator uman. Informația apare într-un raport publicat luni, 16 noiembrie 2026, de Google Threat Intelligence Group (GTIG), divizia companiei care monitorizează amenințările cibernetice.

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