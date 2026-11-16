Oligarhii ruși au început să-i pregătească succesiunea lui Putin. Visul pe care îl au pentru Rusia

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 18:11

În spatele loialității afișate public, o parte dintre cei mai bogați ruși se gândește deja la perioada de după Putin. Războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale le-au redus averile, libertatea de mișcare și influența politică, iar unii speră la revenirea unui sistem în care oligarhii să împartă puterea.

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