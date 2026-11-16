Scene sângeroase în Africa de Sud: 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate separate

Publicat 16 nov. 2026, 11:45 Actualizat 16 nov. 2026, 11:46

Cel puțin 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate separate, comise în Africa de Sud, au anunțat luni, 16 noiembrie, autoritățile locale. Nouă dintre victime, între care trei femei, au fost găsite împușcate într-o locuință improvizată de la periferia capitalei Pretoria, în timp ce alte opt persoane au fost descoperite fără viață într-un autoturism ciuruit de gloanțe, în provincia KwaZulu-Natal. Poliția a deschis anchete pentru a stabili circumstanțele și motivele celor două atacuri, relatează AFP și CGTN Africa.

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