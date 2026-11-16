Scene sângeroase în Africa de Sud: 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate separate

Cel puțin 17 persoane au fost ucise în două atacuri armate separate, comise în Africa de Sud, au anunțat luni, 16 noiembrie, autoritățile locale. Nouă dintre victime, între care trei femei, au fost găsite împușcate într-o locuință improvizată de la periferia capitalei Pretoria, în timp ce alte opt persoane au fost descoperite fără viață într-un autoturism ciuruit de gloanțe, în provincia KwaZulu-Natal. Poliția a deschis anchete pentru a stabili circumstanțele și motivele celor două atacuri, relatează AFP și CGTN Africa.
Din primele informații, primul atac a fost descoperit luni dimineață, 16 noiembrie, când polițiștii au găsit nouă cadavre într-o locuință improvizată dintr-o mahala situată la periferia orașului Pretoria.
Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției, toate cele nouă victime prezentau răni provocate prin împușcare. Este vorba despre șase bărbați și trei femei.
Alte opt persoane, găsite moarte într-o mașină ciuruită de gloanțe
Al doilea atac armat a avut loc într-o zonă semirurală din apropierea orașului Pietermaritzburg, în provincia KwaZulu-Natal. Polițiștii au descoperit un autoturism ciuruit de gloanțe după ce au intervenit duminică seara, 15 noiembrie, în urma unei sesizări privind focuri de armă.
În interiorul vehiculului au fost găsiți opt bărbați care prezentau multiple răni prin împușcare. Toți au fost declarați decedați la fața locului, potrivit unui comunicat al poliției.
Identitatea victimelor nu a fost stabilită până la ora transmiterii acestei știri, iar autoritățile au precizat că este prea devreme pentru a formula ipoteze privind motivul atacului.
Colonelul Robert Netshiunda, purtător de cuvânt al poliției din provincia KwaZulu-Natal, a declarat pentru postul Newzroom Afrika că astfel de atacuri armate au mai avut loc, iar motivele pot fi diverse. Printre posibilele cauze se numără furtul de animale, conflictele legate de traficul de droguri și violențele asociate transportului cu microbuze de tip taxi.
De ce înregistrează Africa de Sud atât de multe crime violente?
Cele două atacuri readuc în atenție problema violenței armate din Africa de Sud, țară cu aproximativ 62 de milioane de locuitori, care înregistrează în medie 60 de omoruri pe zi, una dintre cele mai ridicate rate ale criminalității de acest tip la nivel mondial, relatează AFP.
Violențele sunt alimentate, în numeroase cazuri, de circulația armelor de foc, deținute atât legal, cât și ilegal, dar și de conflicte asociate traficului de droguri, exploatării miniere ilegale și concurenței pentru rutele de transport operate de microbuzele de tip taxi.
Poliția continuă cercetările în ambele cazuri pentru identificarea victimelor, stabilirea împrejurărilor în care s-au produs atacurile și identificarea persoanelor responsabile.