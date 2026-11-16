Alertă de drone la Chișinău. Autoritatea Aeronautică Civilă din Rep. Moldova explică ce aeronave au fost observate, de fapt, pe cer VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 nov. 2026, 10:13

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova a venit cu precizări după ce, duminică seara, 15 noiembrie, pe rețelele de socializare au apărut imagini și mesaje care vorbeau despre presupuse drone observate deasupra Chișinăului. Potrivit instituției, aeronavele semnalate nu erau, de fapt, drone, ci trei avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care efectuau un zbor din Brno, Republica Cehă, către Aeroportul Internațional Chișinău. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile (AAC) au explicat că aeronavele au întâmpinat probleme la recepționarea semnalului GPS în timp ce se aflau în zona de așteptare pentru apropierea de aeroport. Situația a necesitat intervenția serviciilor de trafic aerian, care au coordonat manevrele pentru aterizare.

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