Alertă de drone la Chișinău. Autoritatea Aeronautică Civilă din Rep. Moldova explică ce aeronave au fost observate, de fapt, pe cer VIDEO

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova a venit cu precizări după ce, duminică seara, 15 noiembrie, pe rețelele de socializare au apărut imagini și mesaje care vorbeau despre presupuse drone observate deasupra Chișinăului. Potrivit instituției, aeronavele semnalate nu erau, de fapt, drone, ci trei avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care efectuau un zbor din Brno, Republica Cehă, către Aeroportul Internațional Chișinău. Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile (AAC) au explicat că aeronavele au întâmpinat probleme la recepționarea semnalului GPS în timp ce se aflau în zona de așteptare pentru apropierea de aeroport. Situația a necesitat intervenția serviciilor de trafic aerian, care au coordonat manevrele pentru aterizare.
Trei avioane SR-20 au avut probleme cu semnalul GPS înainte de aterizarea la Chișinău
Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), aeronavele au întâmpinat probleme la recepționarea semnalului GPS în timp ce se aflau în zona de așteptare pentru apropierea de aeroport. Situația a necesitat intervenția serviciilor de trafic aerian, care au coordonat manevrele pentru aterizare.AAC, dificultățile de recepționare a semnalului GPS au afectat determinarea poziției celor trei aeronave. Pentru continuarea în siguranță a apropierii de aeroport, controlorii de trafic aerian au asigurat vectorizarea avioanelor. Această procedură presupune transmiterea unor indicații de direcție către piloți, astfel încât aeronavele să poată urma traseul necesar pentru aterizare.
AAC a confirmat, totodată, că toate cele trei avioane au aterizat cu succes pe Aeroportul Internațional Chișinău. Instituția nu a precizat însă care a fost cauza problemelor de recepționare a semnalului GPS și nici dacă acestea au fost provocate de eventuale interferențe externe.
Un alt zbor, alt semnal de alarmă
Autoritatea Aeronautică Civilă a oferit explicații și în legătură cu o altă aeronavă de mici dimensiuni, observată în spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul zilei de duminică, 15 noiembrie. Potrivit instituției, aceasta efectua zboruri în scopul prestării unor servicii de cartografiere și aerofotografiere.
Astfel de operațiuni presupun realizarea de imagini aeriene și colectarea de date geografice, utilizate ulterior pentru elaborarea hărților și desfășurarea unor activități tehnice.
Ce spune AAC dronele observate deasupra Chișinăului
În urma informațiilor distribuite în mediul online, Autoritatea Aeronautică Civilă a subliniat că cele trei aeronave observate deasupra capitalei Republicii Moldova erau avioane de mici dimensiuni, nu drone. Reprezentanții instituției le-au recomandat cetățenilor să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a distribui mesaje despre activitatea din spațiul aerian.
Totodată, AAC a avertizat că răspândirea informațiilor neverificate poate genera îngrijorări nejustificate în rândul populației.