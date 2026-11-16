A murit Miguel Angel Felix Gallardo, "Nașul" cartelurilor mexicane de droguri. Avea 80 de ani și era în închisoare de 37 de ani

Publicat 16 nov. 2026, 08:25 Actualizat 16 nov. 2026, 08:29

Miguel Ángel Félix Gallardo, unul dintre cei mai cunoscuți și puternici lideri ai traficului de droguri din Mexic, supranumit „Nașul”, a murit duminică, 15 noiembrie, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din statul Jalisco. Informația a fost transmisă de agenția de presă AFP, care citează autoritățile mexicane. Fostul lider al cartelului Guadalajara se afla în închisoare din 1989, unde ispășea două pedepse care însumau 77 de ani, pentru trafic de droguri și implicarea în asasinarea unui agent american al Agenției Antidrog (DEA).

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