A murit Miguel Angel Felix Gallardo, "Nașul" cartelurilor mexicane de droguri. Avea 80 de ani și era în închisoare de 37 de ani

Miguel Ángel Félix Gallardo, unul dintre cei mai cunoscuți și puternici lideri ai traficului de droguri din Mexic, supranumit „Nașul”, a murit duminică, 15 noiembrie, la vârsta de 80 de ani, într-un spital din statul Jalisco. Informația a fost transmisă de agenția de presă AFP, care citează autoritățile mexicane. Fostul lider al cartelului Guadalajara se afla în închisoare din 1989, unde ispășea două pedepse care însumau 77 de ani, pentru trafic de droguri și implicarea în asasinarea unui agent american al Agenției Antidrog (DEA).
Potrivit AFP, Miguel Ángel Félix Gallardo fusese transferat vineri din penitenciar la spital, pentru a primi îngrijiri medicale de urgență. Autoritățile din statul Jalisco au precizat că acesta prezenta o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conștiență și dezorientare.
După ce a rămas sub supraveghere medicală, cu un prognostic rezervat, fostul traficant de droguri a murit pe 15 noiembrie. Cauza decesului a fost o insuficiență multiviscerală, survenită în jurul orei 14:00, potrivit comunicatului autorităților.
În ultimii ani, starea sa de sănătate se deteriorase considerabil, pe fondul mai multor afecțiuni, printre care hipertensiune arterială, diabet și surditate. În 2022, fostul președinte mexican Andrés Manuel López Obrador declara că Félix Gallardo se simțea „foarte rău”.
Cine a fost Miguel Ángel Félix Gallardo, „El Padrino” din cartelurile mexicane?
Născut la 8 ianuarie 1946, în statul Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo a fost unul dintre fondatorii cartelului Guadalajara, considerat prima mare organizație criminală din Mexic.
Fost polițist statal și federal, acesta a intrat în lumea traficului de droguri în paralel cu activitatea sa în structurile de poliție. La un moment dat, a fost inclusiv gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa, poziție care, potrivit specialiștilor, i-ar fi oferit acces la protecția și complicitatea unor persoane influente din politică.
La sfârșitul anilor 1970, Félix Gallardo a pus bazele cartelului Guadalajara alături de Rafael Caro Quintero și alți lideri ai lumii interlope. Organizația a reunit mai multe grupări implicate în traficul de droguri către Statele Unite și a devenit un model pentru cartelurile care au apărut ulterior în Mexic.
Supranumit „Nașul” sau „Șeful șefilor”, Félix Gallardo controla traficul de droguri la granița cu Statele Unite și a avut un rol important în orientarea rețelelor criminale mexicane către traficul de cocaină.
Potrivit publicației specializate Insight Crime, cartelul Guadalajara a pus bazele multor mecanisme de operare folosite ulterior de organizațiile de trafic de droguri din Mexic. Félix Gallardo a colaborat inclusiv cu traficanți columbieni, printre care Pablo Escobar, consolidând legăturile dintre rețelele criminale din Mexic și cele din America de Sud.
Pentru ce a fost condamnat?
Numele lui Miguel Ángel Félix Gallardo este legat de unul dintre cele mai cunoscute asasinate din istoria luptei împotriva traficului de droguri din Mexic.
În februarie 1985, cartelul Guadalajara a fost responsabil de răpirea, torturarea și uciderea lui Enrique Camarena Salazar, agent sub acoperire al Agenției Antidrog din Statele Unite (DEA).
Asasinarea agentului american a provocat o criză majoră în relațiile dintre Washington și autoritățile mexicane. Statele Unite au exercitat presiuni asupra Mexicului pentru identificarea și capturarea celor responsabili.
Rafael Caro Quintero, unul dintre liderii cartelului Guadalajara, a fost arestat în 1985. Miguel Ángel Félix Gallardo a fost capturat în 1989 și condamnat la 37 de ani de închisoare pentru implicarea în asasinarea agentului DEA.
Ulterior, acesta a primit o nouă condamnare, de 40 de ani, pentru trafic de droguri. În total, pedepsele sale însumau 77 de ani de închisoare.
De la „El Padrino” la închisoare: ultimele decenii din viața lui Félix Gallardo
Miguel Ángel Félix Gallardo își ispășea pedepsele în penitenciarul Puente Grande, din statul Jalisco. Potrivit specialiștilor, acesta ar fi continuat să coordoneze, cel puțin pentru o perioadă, activități criminale chiar și după ce a ajuns în spatele gratiilor. În ultimii ani, a fost luată în calcul posibilitatea transferării sale în arest la domiciliu, din cauza problemelor grave de sănătate. Un judecător a recomandat această măsură, însă transferul nu a mai fost realizat, fiind întâmpinate probleme tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică.
Cartelul Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar foștii săi lideri și-au format propriile organizații criminale regionale. Printre acestea s-a numărat și cartelul Sinaloa, condus ulterior de Joaquín „El Chapo” Guzmán și Ismael „El Mayo” Zambada.
Figura lui Miguel Ángel Félix Gallardo a devenit cunoscută și publicului larg prin intermediul serialului Netflix „Narcos: Mexico”, în care actorul mexican Diego Luna îl interpretează pe fostul lider al cartelului Guadalajara.