Israelul anunță eliminarea unui comandant Hamas în sudul Fâșiei Gaza. Cine era Samir Abu Younis

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 12:04

Armata israeliană a ucis un comandant al grupării Hamas în urma unui atac desfășurat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Operațiunea militară a avut loc pe fondul continuării acțiunilor Israelului împotriva grupării palestiniene.

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