Israelul anunță eliminarea unui comandant Hamas în sudul Fâșiei Gaza. Cine era Samir Abu Younis

Armata israeliană a ucis un comandant al grupării Hamas în urma unui atac desfășurat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Operațiunea militară a avut loc pe fondul continuării acțiunilor Israelului împotriva grupării palestiniene.
Armata israeliană susține că a ucis un lider militar important al Hamas, în urma unei operațiuni desfășurate în sudul Fâșiei Gaza, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Este vorba despre Samir Abu Younis, comandantul Brigăzii Rafah, a cărui moarte a fost confirmată ulterior și de gruparea palestiniană.
Potrivit publicației The Times of Israel, informația a fost făcută publică de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) și de serviciul de securitate Shin Bet. Cele două instituții au precizat că atacul a vizat zona de sud a Fâșiei Gaza. Duminică dimineață, Hamas a confirmat, la rândul său, decesul lui Abu Younis.
Ce rol avea Samir Abu Younis în structura militară Hamas
Conform informațiilor prezentate de armata israeliană, Abu Younis preluase conducerea Brigăzii Rafah cu aproximativ două luni înainte de a fi ucis. El a ajuns în această funcție după moartea predecesorului său, Nael Abu Obeid, eliminat de Israel la 15 septembrie.
Înainte de a deveni comandant al brigăzii, Abu Younis ocupase mai multe poziții de conducere în cadrul structurii militare Hamas. Printre acestea s-au numărat funcția de adjunct al comandantului Brigăzii Rafah și cea de comandant al Batalionului Tel Sultan.
IDF l-a caracterizat drept o „figură-cheie în rândul membrilor de rang înalt ai Hamas”, susținând că acesta avea un rol important în coordonarea activităților militare ale organizației.
Armata israeliană afirmă că Abu Younis ar fi coordonat luptătorii aflați sub comanda sa în acțiuni îndreptate împotriva civililor și militarilor israelieni. De asemenea, acesta ar fi fost implicat în refacerea capacităților operaționale ale Brigăzii Rafah și ale Hamas.
Potrivit explicațiilor oferite de IDF, deși brigada poartă numele orașului Rafah, activitatea sa se desfășoară în prezent din zona Khan Younis, deoarece Rafah se află sub controlul armatei israeliene.
Ce detalii a oferit armata israeliană despre atacul din Gaza
Reprezentanții IDF au declarat că operațiunea în care a fost ucis comandantul Hamas a fost pregătită astfel încât să fie reduse riscurile pentru populația civilă din zonă.
Printre măsurile invocate de armata israeliană s-au numărat folosirea muniției de precizie și monitorizarea aeriană a zonei în care a fost desfășurat atacul.
IDF a făcut publice și imagini care ar surprinde momentul loviturii. În înregistrarea prezentată de armata israeliană, Abu Younis apare pe o stradă în momentul în care este vizat de atac.
Eliminarea sa reprezintă o nouă lovitură pentru structura de comandă a Hamas din sudul Fâșiei Gaza, în condițiile în care acesta preluase conducerea Brigăzii Rafah după uciderea fostului comandant, în luna septembrie.