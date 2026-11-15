Haos în aer: peste 15.600 de zboruri anulate în SUA în 48 de ore. Când revine totul la normal

Traficul aerian din Statele Unite ar putea reveni la normal abia duminică seara, după o defecțiune tehnică ce a blocat timp de aproape cinci ore decolările la nivel național. Incidentul, provocat de lucrări la rețeaua de comunicații a controlorilor de trafic aerian, a dus la anularea a mii de zboruri și a lăsat zeci de mii de pasageri blocați în aeroporturi, relatează Reuters.
Criza din transportul aerian american a provocat perturbări majore în acest weekend, cu mii de curse anulate și alte mii afectate de întârzieri. Potrivit datelor FlightAware, sâmbătă au fost anulate peste 6.400 de zboruri, în timp ce aproximativ 8.000 au înregistrat întârzieri. Situația a fost la fel de gravă și vineri, când numărul curselor anulate a depășit 9.200, iar cel al întârzierilor a ajuns la 7.500. Pentru duminică, alte 875 de zboruri figurau deja pe lista anulărilor.
În total, bilanțul depășește 15.600 de zboruri anulate în numai două zile. Șeful Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford, a anunțat că sistemul de comunicații este stabil și le-a prezentat scuze pasagerilor afectați de perturbări.
Un router ar putea fi la originea crizei aviatice din SUA
Ancheta autorităților americane se concentrează asupra unei defecțiuni apărute în timpul unor lucrări la infrastructura de telecomunicații utilizată de controlorii de trafic aerian. Intervenția a fost realizată de compania L3Harris, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă problema a fost provocată de o eroare de instalare sau de un echipament defect.
Vineri, Administrația Federală a Aviației a luat o decizie excepțională și a oprit aproape toate decolările din Statele Unite. Măsura a durat mai multe ore și a fost una dintre cele mai importante restricții impuse traficului aerian american după atentatele din 11 septembrie 2001.
Amploarea incidentului a determinat Casa Albă să convoace o reuniune de urgență. În paralel, autoritățile au analizat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic, însă cauza exactă a defecțiunii nu fusese stabilită.
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că problema a apărut după intervenția contractorului L3Harris asupra unei instalații de telecomunicații.
„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetență, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecțiunii”, a declarat oficialul.
Duffy a oferit și detalii despre dificultățile tehnice întâmpinate de sistemul de comunicații.
„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele și a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a precizat secretarul Transporturilor.
Defecțiunea a afectat 17 dintre cele 22 de centre regionale ale FAA. Cu toate acestea, Bryan Bedford a subliniat că nicio instalație nu a rămas complet fără comunicații și că nu s-a produs o întrerupere totală a sistemului. Compania L3Harris colaborează cu autoritățile pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.
Delta, United și American au anulat mii de curse
Consecințele defecțiunii s-au resimțit puternic în activitatea marilor companii aeriene din Statele Unite. Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zborurile programate sâmbătă.
Situația a fost și mai dificilă pentru JetBlue, care a renunțat la aproape 45% dintre cursele planificate.
Companiile aeriene au anunțat măsuri pentru limitarea impactului asupra pasagerilor și le permit acestora să își reprogrameze călătoriile fără plata unor taxe suplimentare.
Chiar dacă sistemul de comunicații a redevenit stabil, revenirea la programul obișnuit nu se poate face imediat. Aeronavele și echipajele trebuie repoziționate, iar cursele afectate trebuie reorganizate pentru ca rețeaua de transport să funcționeze din nou în condiții normale.
SUA pregătesc investiții de 50 de miliarde de dolari în controlul traficului aerian
Incidentul a readus în atenție problemele infrastructurii de control al traficului aerian din Statele Unite și necesitatea modernizării sistemelor tehnice.
Sean Duffy a solicitat alocarea a 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii de control al traficului aerian, în contextul vulnerabilităților evidențiate de această criză.
În același timp, reprezentanții Partidului Democrat Rick Larsen și Andre Carson au promis că vor cere explicații administrației și vor analiza responsabilitățile pentru producerea incidentului.
„Vor trage la răspundere administrația pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”, au transmis cei doi.
Autoritățile estimează că normalizarea traficului aerian ar putea avea loc abia duminică seara. Până atunci, pasagerii sunt nevoiți să urmărească permanent informațiile transmise de companiile aeriene, deoarece anulările și modificările de program pot continua chiar și după remedierea defecțiunii tehnice.