Haos în aer: peste 15.600 de zboruri anulate în SUA în 48 de ore. Când revine totul la normal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 08:41

Traficul aerian din Statele Unite ar putea reveni la normal abia duminică seara, după o defecțiune tehnică ce a blocat timp de aproape cinci ore decolările la nivel național. Incidentul, provocat de lucrări la rețeaua de comunicații a controlorilor de trafic aerian, a dus la anularea a mii de zboruri și a lăsat zeci de mii de pasageri blocați în aeroporturi, relatează Reuters.

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