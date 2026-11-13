Incident naval grav în SUA. Un petrolier s-a ciocnit cu un vas de croazieră în apropiere de New Orleans

Un accident naval a avut loc pe fluviul Mississippi, în portul din New Orleans, unde un petrolier a lovit o navă de croazieră fluvială cu peste 130 de persoane la bord. Pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați, iar autoritățile investighează circumstanțele coliziunii, relatează CNN.
Momentul în care petrolierul s-a ciocnit cu vasul de croazieră
Incidentul s-a produs în jurul orei locale 12:30, când petrolierul Atlantic Asphalt a lovit nava American Heritage, operată de compania American Cruise Lines.
Potrivit autorităților portuare, vasul de pasageri era andocat de aproximativ două ore, iar turiștii se pregăteau să debarce.
Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind impactul violent, în urma căruia nava de croazieră s-a înclinat puternic, o parte a acesteia ajungând în apă.
Mai multe persoane au căzut în fluviul Mississippi
În urma coliziunii, mai multe persoane au căzut în apă, iar echipele de intervenție au început operațiunile de salvare și evacuare.
La fața locului au ajuns pompieri, polițiști, echipaje medicale și reprezentanți ai Pazei de Coastă americane. Persoanele salvate au fost transportate într-o clădire administrativă a portului, unde au primit asistență și au fost evaluate medical.
Cauza coliziunii nu este cunoscută deocamdată, iar autoritățile investighează circumstanțele producerii incidentului.