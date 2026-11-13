Incident naval grav în SUA. Un petrolier s-a ciocnit cu un vas de croazieră în apropiere de New Orleans

Publicat 14 nov. 2026, 00:02 Actualizat 14 nov. 2026, 00:13

Un accident naval a avut loc pe fluviul Mississippi, în portul din New Orleans, unde un petrolier a lovit o navă de croazieră fluvială cu peste 130 de persoane la bord. Pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați, iar autoritățile investighează circumstanțele coliziunii, relatează CNN.

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