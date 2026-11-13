Drone suspecte, detectate deasupra unei baze americane din Marea Britanie. Forțele Aeriene ale SUA au intervenit

Forțele Aeriene ale SUA au anunțat că au intervenit vineri seară, în urma detectării unor ”activități suspecte ale unor drone neautorizate” în spațiul aerian de deasupra bazei RAF Lakenheath, din comitatul Suffolk, Marea Britanie, relatează BBC.
Sirene de alarmă au fost auzite în apropierea bazei militare
Niciun membru al personalului, nicio aeronavă și nicio infrastructură nu au fost afectate în urma incidentului, a precizat un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA.
Declarația vine la scrut timp după apariția unor informații neconfirmate potrivit cărora sirenele de alarmă ar fi fost activate la bază. Locuitorii unui sat din apropiere au afirmat că au auzit semnalele de avertizare.
BBC precizează că a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului britanic al Apărării.
La începutul acestei săptămâni, cel puțin 12 aeronave ale Forțelor Aeriene ale SUA au decolat de la baza RAF Mildenhall, aflată în apropiere.
Securitate sporită la bazele americane din Marea Britanie
Măsurile de securitate au fost consolidate la bazele militare americane din Marea Britanie după un incident produs în septembrie, la RAF Fairford. Premierul Andy Burnham a declarat că Iranul ar fi avut un rol în acel eveniment.
Doi bărbați au fost puși sub acuzare de Serviciul de Procuratură al Coroanei pentru presupusa implicare în incident.
Teheranul a negat orice responsabilitate, însă Statele Unite au decis să își retragă toate bombardierele de la baza RAF Fairford în luna octombrie.
RAF Lakenheath, una dintre cele mai importante baze aeriene americane din Europa
Baza RAF Lakenheath găzduiește cea de-a 48-a Escadrilă de Vânătoare a Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscută sub numele de „Liberty Wing”. Unitatea are aproximativ 7.000 de militari în serviciu activ, dintre care o parte sunt staționați la această bază.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, „Liberty Wing” este cea mai mare unitate operațională de aviație de vânătoare a SUA din Europa. Aceasta dispune de patru escadrile de vânătoare pregătite pentru luptă.