Drone suspecte, detectate deasupra unei baze americane din Marea Britanie. Forțele Aeriene ale SUA au intervenit

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 23:46

Forțele Aeriene ale SUA au anunțat că au intervenit vineri seară, în urma detectării unor ”activități suspecte ale unor drone neautorizate” în spațiul aerian de deasupra bazei RAF Lakenheath, din comitatul Suffolk, Marea Britanie, relatează BBC.

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