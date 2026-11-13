Femeile din Afganistan, lăsate fără acces la tratamente medicale. Talibanii le interzic medicilor bărbați să le consulte

Publicat 13 nov. 2026, 16:15 Actualizat 13 nov. 2026, 16:16

Femeile din Afganistan se confruntă cu noi restricții care le pun în pericol sănătatea și le îngreunează accesul la servicii medicale. Regimul taliban ar fi transmis medicilor bărbați că nu mai au voie să consulte paciente, iar cei care încalcă ordinul riscă să fie arestați. Deși nu a fost comunicată oficial o interdicție aplicată la nivel național, măsura ar fi fost deja introdusă în mai multe provincii, potrivit mărturiilor prezentate de publicația The Guardian.

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