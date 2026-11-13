Femeile din Afganistan, lăsate fără acces la tratamente medicale. Talibanii le interzic medicilor bărbați să le consulte
Afganistan / Sursa foto - Pixabay
Femeile din Afganistan se confruntă cu noi restricții care le pun în pericol sănătatea și le îngreunează accesul la servicii medicale. Regimul taliban ar fi transmis medicilor bărbați că nu mai au voie să consulte paciente, iar cei care încalcă ordinul riscă să fie arestați. Deși nu a fost comunicată oficial o interdicție aplicată la nivel național, măsura ar fi fost deja introdusă în mai multe provincii, potrivit mărturiilor prezentate de publicația The Guardian.
Consecințele acestor decizii sunt resimțite direct de femeile care au nevoie de consultații, intervenții sau tratamente de urgență. Unele paciente sunt nevoite să renunțe la îngrijirile medicale, în timp ce altele trebuie să parcurgă distanțe foarte mari pentru a găsi un medic dispus să le trateze.
O femeie a rămas cu tratamentul stomatologic neterminat după intervenția talibanilor
Un astfel de caz este cel al Faridei, o femeie de 37 de ani care a ajuns în situația de a nu-și mai putea continua tratamentul dentar, deși începuse deja procedurile medicale.
Problemele sale au devenit insuportabile după ce durerile de dinți s-au intensificat, împiedicând-o să doarmă și să se alimenteze corespunzător. Femeia se întorsese împreună cu familia din Iran în orașul Herat, iar dificultățile financiare făceau ca accesul la servicii medicale să fie o cheltuială greu de suportat.
La începutul lunii iulie, aceasta a mers la o clinică stomatologică din cartierul Bakrabad. În urma consultației, medicul i-a explicat că mai mulți dinți erau grav afectați și că avea nevoie de extracții, urmate de implanturi sau proteze dentare.
A fost stabilit un plan de tratament care presupunea mai multe ședințe, iar plata trebuia făcută în avans. După două vizite, când urma să fie realizată o nouă etapă a intervenției, femeia a primit însă un răspuns neașteptat: procedura nu mai putea continua.
Inițial, personalul clinicii i-a transmis că există o problemă și că va fi contactată ulterior. După ce a revenit telefonic, Farida a aflat motivul întreruperii tratamentului: medicii stomatologi bărbați ar fi primit ordin să nu mai trateze femei.
Angajații i-au explicat că instrucțiunea provenea de la Ministerul pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciului. La aproximativ trei luni de la acel moment, tratamentul femeii era încă nefinalizat.
Medicii bărbați, amenințați cu închisoarea dacă oferă consultații femeilor
Potrivit informațiilor obținute de The Guardian, restricțiile nu se limitează la clinicile stomatologice. În mai multe zone ale Afganistanului, medicii bărbați ar fi fost avertizați de reprezentanții regimului taliban că pot ajunge în detenție dacă sunt surprinși consultând paciente.
Controalele efectuate în unitățile medicale ar fi devenit un instrument prin care autoritățile se asigură că ordinele sunt respectate. În anumite regiuni, personalului medical i s-ar fi transmis că nu poate examina femei și nici nu le poate acorda îngrijiri, indiferent de gravitatea situației, decât dacă sunt respectate anumite condiții.
Printre acestea se numără prezența unui mahram, adică a unui însoțitor bărbat din familie, sau implicarea personalului medical feminin în anumite proceduri.
Un chirurg care lucrează de aproximativ 15 ani într-un spital public din nordul țării a explicat cât de restrictive au devenit regulile.
Acesta susține că medicii bărbați nu mai pot examina direct pacientele, întrucât nu au statutul de mahram pentru acestea. Interdicția ar fi aplicată chiar și atunci când este vorba despre proceduri simple sau despre paciente care au nevoie de ajutor medical urgent.
Într-o provincie, femeile nu mai pot fi strigate nici după propriul nume
Restricțiile impuse de autoritățile talibane nu vizează doar consultațiile și tratamentele. În provincia Balkh, din nordul Afganistanului, personalului medical i s-ar fi cerut să nu mai folosească numele reale ale pacientelor.
Potrivit informațiilor apărute în luna mai, spitalele, clinicile private și cabinetele medicale ar fi primit instrucțiuni să li se adreseze femeilor folosind apelativul „Bibi”.
Regula ar fi trebuit respectată inclusiv în documentele medicale și pe rețetele eliberate pacientelor, ceea ce arată amploarea măsurilor restrictive care le afectează viața de zi cu zi.
În alte situații, femeile ajung să călătorească sute de kilometri pentru a putea beneficia de un tratament. Rahima, din provincia Kunar, a povestit că o rudă în vârstă a fost nevoită să meargă până în Kandahar pentru a ajunge la un cabinet stomatologic unde fiul său lucra ca medic.
Decizia a fost influențată și de presiunea familiei. Soțul femeii considera că ar fi rușinos ca aceasta să fie consultată de un dentist bărbat din propria provincie, deoarece medicii din zonă îl cunoșteau.
Talibanii blochează accesul femeilor la studiile medicale
Situația este agravată de faptul că femeile afgane întâmpină obstacole tot mai mari și atunci când încearcă să devină medici sau să lucreze în sistemul sanitar.
Din decembrie 2024, regimul taliban le-a interzis să urmeze cursuri în instituțiile de învățământ medical. În același timp, potrivit mărturiilor unor angajați din spitale, unitățile sanitare ar fi primit instrucțiuni să nu mai recruteze personal feminin.
Nici femeile care au reușit să profeseze în domeniul medical nu sunt scutite de restricții. Acestea trebuie să respecte obligația de a fi însoțite de un bărbat din familie, conform regulilor impuse de autorități.
Consecințele se văd inclusiv în situații în care pacientele ajung la medic însoțite de rude, dar nu pot fi consultate imediat.
O femeie a relatat că a mers la un cabinet medical împreună cu tatăl său, însă medicul i-a cerut să aștepte până la sosirea unei alte paciente, care trebuia să fie însoțită de un mahram. Prezența acesteia ar fi fost necesară pentru a putea interveni dacă apărea o problemă, în condițiile în care medicul nu avea voie să atingă pacienta.
Astfel, femeile din Afganistan se confruntă cu un sistem în care accesul la îngrijiri medicale depinde tot mai mult de restricțiile impuse de talibani, de disponibilitatea personalului feminin și de posibilitatea de a fi însoțite de un bărbat din familie.
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