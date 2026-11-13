Infern pe o autostradă din Emiratele Arabe: 14 morți și zeci de răniți. Un camion a intrat într-o coloană de mașini - VIDEO

Un grav accident rutier produs în Emiratele Arabe Unite s-a transformat într-o tragedie de proporții, după ce un camion scăpat de sub control a intrat într-o coloană de mașini și a declanșat un incendiu uriaș. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 30 au fost rănite în urma carambolului care a implicat 23 de vehicule. Atenție, urmează imagini si informații cu un puternic impact emoțional!
Camionul a lovit mai multe mașini și a provocat un incendiu uriaș
Potrivit autorităților, accidentul s-a produs joi seară, înainte de miezul nopții, într-o zonă cu trafic aglomerat. Șoferul camionului ar fi pierdut controlul vehiculului, care a lovit inițial un autoturism, după care s-a răsturnat și a intrat în alte mașini aflate pe șosea, scrie The Sun.
Impactul a provocat un incendiu violent care s-a extins rapid la mai multe vehicule implicate în accident, transformând autostrada într-o adevărată capcană de foc.
Cel puțin 14 morți și zeci de răniți
Autoritățile au confirmat moartea a cel puțin 14 persoane, în timp ce alte aproximativ 30 au fost transportate la spital cu diferite răni. Din cauza intensității incendiului, identificarea unor victime se face prin teste ADN.
Printre persoanele implicate în tragedie se află cetățeni din Emiratele Arabe Unite, dar și mai mulți cetățeni indieni, potrivit informațiilor preliminare furnizate de autorități.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact circumstanțele în care șoferul camionului a pierdut controlul vehiculului și cum s-a produs reacția în lanț care a implicat 23 de autovehicule.