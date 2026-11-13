Infern pe o autostradă din Emiratele Arabe: 14 morți și zeci de răniți. Un camion a intrat într-o coloană de mașini - VIDEO

Publicat 13 nov. 2026, 09:30 Actualizat 13 nov. 2026, 09:32

Un grav accident rutier produs în Emiratele Arabe Unite s-a transformat într-o tragedie de proporții, după ce un camion scăpat de sub control a intrat într-o coloană de mașini și a declanșat un incendiu uriaș. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 30 au fost rănite în urma carambolului care a implicat 23 de vehicule. Atenție, urmează imagini si informații cu un puternic impact emoțional!

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