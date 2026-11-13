Atac rusesc în toiul nopții asupra orașului Vinnytsia! Două femei rănite, o grădiniță și mai multe locuințe, avariate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 08:05

Un atac rusesc desfășurat în cursul nopții de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie, asupra orașului Vinnytsia, din centrul Ucrainei, a rănit două femei și a provocat pagube unei grădinițe și mai multor clădiri rezidențiale, au anunțat autoritățile locale, potrivit publicației Kyiv Post.

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