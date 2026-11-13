Atac rusesc în toiul nopții asupra orașului Vinnytsia! Două femei rănite, o grădiniță și mai multe locuințe, avariate

Un atac rusesc desfășurat în cursul nopții de joi spre vineri, 12 spre 13 noiembrie, asupra orașului Vinnytsia, din centrul Ucrainei, a rănit două femei și a provocat pagube unei grădinițe și mai multor clădiri rezidențiale, au anunțat autoritățile locale, potrivit publicației Kyiv Post.
Primarul orașului Vinnytsia, Serhiy Morhunov, a confirmat victimele într-un mesaj publicat vineri dimineață, 13 noiembrie, pe Telegram, precizând că ambele femei au fost transportate la spital, relatează Kyiv Post.
Potrivit sursei citate, atacul a provocat și un incendiu într-o clădire rezidențială, în timp ce undele de șoc au avariat casele oamenilor, blocuri de locuințe și o grădiniță.
Echipele serviciilor de urgență și cele ale administrației locale au fost trimise la locurile afectate pentru a interveni și a evalua pagubele. Până la ora transmiterii acestei știri, autoritățile nu au oferit imediat informații despre starea victimelor sau despre amploarea distrugerilor.
Cât de gravă este situația în Vinnytsia
Cel mai recent bombardament a avut loc după un alt atac rusesc lansat în cursul nopţii de 12 noiembrie asupra regiunii Viniţa, care a provocat pagube infrastructurii energetice şi clădirilor rezidenţiale. De altfel, regiunea s-a confruntat cu atacuri rusești repetate în ultimele zile.
Potrivit publicației Kyiv Post, un atac cu drone rusești asupra orașului Ladyzhyn, din regiunea Vinnytsia, s-a soldat cu moartea a două persoane, pe 9 noiembrie, și a provocat pagube infrastructurii civile. Oficialii regionali au raportat, de asemenea, avarii la instalații energetice și la o întreprindere civilă în urma acelui atac.
Cel mai recent atac asupra orașului Vinnytsia are loc în contextul continuării loviturilor aeriene rusești în întreaga Ucraină, zonele rezidențiale, instituțiile publice și infrastructura energetică fiind afectate în mod repetat.