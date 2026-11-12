Lego a închis BrickLink după o activitate suspectă. Site-ul nu are încă termen de redeschidere

Platforma BrickLink, marketplace-ul online deținut de grupul Lego, este indisponibilă de mai multe zile, după ce compania a identificat o activitate neobișnuită în sistem. Reprezentanții platformei au decis să o scoată temporar din funcțiune pentru a proteja utilizatorii și datele acestora. Miercuri, 11 noiembrie, compania a transmis că investighează incidentul.
BrickLink este una dintre cele mai cunoscute platforme pentru cumpărarea și vânzarea de piese Lego, seturi, minifigurine și alte produse destinate colecționarilor. Site-ul a devenit indisponibil începând cu 5 noiembrie.
Inițial, utilizatorii au fost informați că platforma va reveni după efectuarea unor lucrări necesare. Termenul de reluare a funcționării a fost apoi mutat pentru 9 noiembrie, iar ulterior pentru 11 noiembrie. Nici acest ultim termen nu a fost respectat, iar ultimul mesaj publicat de companie nu mai conține un termen concret
Lego a identificat o activitate neobișnuită pe platformă
Într-un mesaj publicat pe pagina temporară afișată în locul site-ului, echipa BrickLink a explicat că a decis să oprească platforma după ce a identificat o activitate neobișnuită.
Aceștia au precizat că platforma nu va fi repornită până când nu vor înțelege pe deplin ce s-a întâmplat. Investigația urmărește identificarea cauzei, limitarea eventualelor probleme și verificarea sistemelor pentru a descoperi dacă există și alte vulnerabilități.
Compania nu a confirmat că platforma a fost victima unui atac informatic și nici dacă au fost accesate conturi sau date personale ale utilizatorilor.
Nu este primul incident de securitate care afectează BrickLink
Platforma s-a mai confruntat cu probleme de securitate în trecut. În martie 2022, BrickLink a suspendat temporar unele servicii după un incident cibernetic care a vizat unul dintre partenerii săi. În noiembrie 2023, site-ul a fost din nou indisponibil pentru mai multe zile, în urma unei probleme de securitate.
Cărturești, un caz asemănător în România
O situație similară a fost semnalată și în România, unde site-ul și aplicația mobilă Cărturești au devenit indisponibile în urma unui incident de securitate informatică. Compania a anunțat că a identificat problema în seara zilei de 22 octombrie și a decis să oprească temporar anumite sisteme pentru a limita riscurile.
Întreruperea a afectat atât comenzile online, cât și unele servicii disponibile în librăriile fizice, precum programul de loialitate, verificarea stocurilor și emiterea facturilor. Reprezentanții Cărturești au precizat că, la momentul comunicării, nu existau indicii că datele clienților ar fi fost accesate sau extrase.