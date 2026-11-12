Lego a închis BrickLink după o activitate suspectă. Site-ul nu are încă termen de redeschidere

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 20:20

Platforma BrickLink, marketplace-ul online deținut de grupul Lego, este indisponibilă de mai multe zile, după ce compania a identificat o activitate neobișnuită în sistem. Reprezentanții platformei au decis să o scoată temporar din funcțiune pentru a proteja utilizatorii și datele acestora. Miercuri, 11 noiembrie, compania a transmis că investighează incidentul.

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