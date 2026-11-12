Un organism politic și religios important cere revizuirea doctrinei nucleare a Iranului. Retragerea din NPT, printre opțiuni

Adunarea Experților din Iran, organismul care îl alege pe liderul suprem, a transmis joi că Teheranul ar trebui să analizeze posibilitatea retragerii din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT) și să își revizuiască doctrina de apărare, sugerând o posibilă orientare către dezvoltarea armelor nucleare, relatează agenția EFE.
Iranul invocă amenințările SUA pentru revizuirea doctrinei de apărare
Organismul religios a justificat apelul la revizuirea politicilor nucleare și de apărare ale țării deoarece ”amenințările repetate ale inamicului agresor (SUA), în special cele îndreptate împotriva cunoștințelor nucleare ale țării noastre, demonstrează că nu ne mai putem pune nicio speranță în instituțiile internaționale responsabile de aceste chestiuni”.
Adunarea Experților a afirmat, de asemenea, că speră ca liderii, forțele armate și poporul ”să nu cedeze nici măcar un centimetru în apărarea revendicărilor și a drepturilor națiunii iraniene”.
Acest organism este format din 88 de clerici, aleși prin vot la fiecare patru ani, ultima dată în martie 2024.
Iranul a aderat la Tratatul de Neproliferare Nucleară în 1970
Iranul s-a alăturat în 1970 Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT), un acord internațional care obligă țările semnatare să nu dezvolte arme nucleare și să accepte inspecțiile agenției nucleare a ONU.
În ultimele săptămâni, s-au înmulțit apelurile unor personalități politice și religioase iraniene care au cerut ca Republica Islamică să părăsească NPT și să dezvolte arme nucleare, după mai bine de opt luni de război cu SUA.
Iranul a susținut întotdeauna caracterul civil al programului său atomic și a invocat în repetate rânduri o fatwa (decret religios) emisă în 2003 de fostul lider suprem Ali Khamenei, care a declarat ”haram” (interzisă) dezvoltarea armelor atomice și biologice.
Totuși, puterile occidentale și Agenția Internațională pentru Energie Atomică și-au exprimat îndoielile cu privire la programul nuclear iranian, ceea ce a provocat tensiuni în relația cu Teheranul.