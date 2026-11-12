Un organism politic și religios important cere revizuirea doctrinei nucleare a Iranului. Retragerea din NPT, printre opțiuni

Publicat 12 nov. 2026, 17:43 Actualizat 12 nov. 2026, 17:45

Adunarea Experților din Iran, organismul care îl alege pe liderul suprem, a transmis joi că Teheranul ar trebui să analizeze posibilitatea retragerii din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT) și să își revizuiască doctrina de apărare, sugerând o posibilă orientare către dezvoltarea armelor nucleare, relatează agenția EFE.

Distribuie articolul