Ancheta tragediei de pe Autostrada Trakia se extinde: 51 de expertize medico-legale și 100 de persoane vor fi audiate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 11:07

Investigația accidentelor în lanț de pe Autostrada Trakia ia amploare. Anchetatorii au solicitat 51 de expertize medico-legale și vor audia circa 100 de persoane pentru a stabili circumstanțele producerii celor două caramboluri. Șoferul român care ar fi provocat accidentul spune că a redus viteza brus pentru că în fața sa era o mașină defectă.

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