Ancheta tragediei de pe Autostrada Trakia se extinde: 51 de expertize medico-legale și 100 de persoane vor fi audiate

Investigația accidentelor în lanț de pe Autostrada Trakia ia amploare. Anchetatorii au solicitat 51 de expertize medico-legale și vor audia circa 100 de persoane pentru a stabili circumstanțele producerii celor două caramboluri. Șoferul român care ar fi provocat accidentul spune că a redus viteza brus pentru că în fața sa era o mașină defectă.
Toate persoanele care s-au aflat la locul accidentelor, inclusiv polițiștii și pompierii, urmează să fie audiate. Angajații Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, oraș situat în sud-estul Bulgariei, au audiat deja toți martorii prezenți la fața locului și au finalizat cea mai mare parte a cercetărilor preliminare, a precizat Marian Marinov, directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria.
Ancheta a fost preluată între timp de un anchetator de serviciu, care a fost trimis joi în localitatea Iambol pentru a primi documentele și materialele dosarului.
Marian Marinov a declarat că este prea devreme pentru formularea unor concluzii generale cu privire la circumstanțele producerii accidentelor. Anchetatorii trebuie să stabilească în continuare dacă tirul înmatriculat în România, despre care se presupune că ar fi provocat carambolurile de pe Autostrada Trakia, a oprit sau doar a redus viteza.
Potrivit lui Marinov, în prima declarație, șoferul român a susținut că în fața sa se afla un vehicul defect, motiv pentru care a redus viteza până la 50 km/h. Declarația acestuia este în continuare verificată și va fi comparată cu celelalte probe strânse de anchetatori.
Expertiza complexă, care va include verificări tehnice ale vehiculelor și examinări medico-legale, va avea un rol esențial în stabilirea nu doar a modului în care s-au produs coliziunile, ci și a felului în care au fost provocate leziunile victimelor, a explicat Marinov.
De asemenea, anchetatorii vor verifica dacă șoferii au respectat distanța regulamentară între vehicule și vor reconstitui succesiunea impacturilor pentru a stabili exact cum s-au produs cele două accidente în lanț.