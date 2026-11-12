Atac israelian asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza: cel puțin șase morți și 20 de răniți VIDEO

Cel puțin șase persoane, printre care și un chirurg, au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atac aerian israelian asupra unei clădiri din complexul Spitalului Nasser, situat în sudul Fâșiei Gaza, relatează Reuters, care citează un purtător de cuvânt al serviciului de apărare civilă din Gaza. Armata israeliană a declarat ulterior că a vizat un comandant Hamas și alți membri ai aripii armate a organizației, despre care susține că operau în interiorul spitalului din Khan Younis.
Potrivit lui Mahmoud Basal, purtătorul de cuvânt al apărării civile din Gaza, atacul aerian israelian a lovit departamentul de chirurgie al Spitalului Nasser, provocând distrugeri importante. Chirurgul ucis a fost identificat de personalul medical drept Rezik Abushira, potrivit Reuters.
Într-un comunicat, armata israeliană a susținut că gruparea Hamas folosește complexul spitalicesc drept centru de comandă pentru operațiuni militare. Potrivit acuzațiilor israeliene, în incinta unității medicale ar fi fost depozitate arme, ar fi funcționat săli de comandă și control, iar facilitățile spitalului ar fi fost utilizate ca puncte de observație și adăposturi pentru combatanți.
Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent acuzațiile formulate de armata israeliană.
Imagini cu distrugerile din Spitalul Nasser
Imaginile video obținute de Reuters din interiorul spitalului arată amploarea distrugerilor provocate de bombardament. Resturi de construcții și mobilier erau împrăștiate prin încăperi, iar cabluri atârnau din tavanele avariate.
Persoane rănite au fost transportate pe tărgi prin coridoarele acoperite de moloz, în timp ce alți pacienți au fost ajutați să se deplaseze printre dărâmături. Mai multe trupuri neînsuflețite au fost, de asemenea, transportate în afara clădirii, în timp ce pompierii interveneau la fața locului.
Un purtător de cuvânt al Hamas a condamnat atacul, calificându-l drept o „crimă de război în toată regula”.
De ce continuă confruntările dintre Israel și Hamas, în pofida armistițiului?
Atacul are loc în contextul intensificării operațiunilor militare israeliene în Fâșia Gaza. Israelul susține că Hamas încearcă să se reorganizeze și să-și refacă arsenalul militar. De cealaltă parte, gruparea palestiniană afirmă că respectă armistițiul convenit în urmă cu un an și acuză Israelul că încearcă să submineze acordul.
Potrivit autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 1.600 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene de la încheierea acordului de încetare a focului. Israelul afirmă că patru dintre soldații săi au fost uciși în aceeași perioadă.
Bilanțul total al victimelor conflictului continuă să crească. Autoritățile sanitare din Gaza susțin că peste 74.000 de persoane au fost ucise de la începutul ofensivei israeliene, lansate în octombrie 2023.
Israelul a declanșat operațiunea militară după atacul din sudul țării, condus de combatanți Hamas, în urma căruia, potrivit autorităților israeliene, aproximativ 1.200 de persoane și-au pierdut viața.