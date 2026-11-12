Atac israelian asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza: cel puțin șase morți și 20 de răniți VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 10:55

Cel puțin șase persoane, printre care și un chirurg, au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atac aerian israelian asupra unei clădiri din complexul Spitalului Nasser, situat în sudul Fâșiei Gaza, relatează Reuters, care citează un purtător de cuvânt al serviciului de apărare civilă din Gaza. Armata israeliană a declarat ulterior că a vizat un comandant Hamas și alți membri ai aripii armate a organizației, despre care susține că operau în interiorul spitalului din Khan Younis.

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