Ana Maria Păcuraru, interviu-eveniment cu jurnalistul Alex Salvi: ce a văzut în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși

Un interviu-eveniment a fost realizat de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist roman acreditat la Casa Albă, cu Alex Salvi, celebrul corespondent pentru afaceri externe al gigantului american Newsmax, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei citate, gazetarul american a povestit ce a văzut când a reușit să intre în Oleșki, orașul ucrainean ocupat de ruși și complet închis presei occidentale încă din 2022. Mărturiile acestuia sunt terifiante.
Jurnalistul american Alex Salvi a relatat în interviul acordat Anei Maria Păcuraru - singurul jurnalist roman acreditat la Casa Albă - cum s-a desfășurat misiunea jurnalistică în orașul Oleșki, din Ucraina, aflat sub ocupație rusă. Corespondentul Newsmax a povestit, astfel, că echipa sa a fost nevoită să respecte mai multe restricții impuse de autoritățile ruse, inclusiv interdicția de a filma anumite zone de-a lungul traseului.
Salvi a explicat că deplasarea a presupus organizarea a două echipe distincte, după ce partea rusă a solicitat ca ambele tabere să beneficieze de o reprezentare egală în relatarea evenimentului.
Potrivit acestuia, doi membri ai echipei au călătorit alături de delegația ucraineană, traversând Belarus și intrând ulterior pe teritoriul Rusiei. Ceilalți doi, Alex Salvi și cameramanul George, au zburat la Moscova, unde s-au întâlnit cu delegația rusă. Cele două echipe s-au reunit ulterior în Crimeea, punctul de plecare către Oleșki.
El a relatat că întâlnirea delegațiilor ucraineană și rusă, alături de echipa Newsmax, a avut loc într-o benzinărie bombardată din Crimeea. Jurnalistul a amintit că, în contextul războiului, Ucraina a vizat inclusiv infrastructura de alimentare cu combustibil de pe teritoriul controlat de Rusia.
Geamurile autobuzului, acoperite pentru a împiedica filmarea instalațiilor militare
Jurnalistul a precizat și că drumul către Oleșki a fost unul dificil, iar accesul jurnaliștilor a fost strict controlat. Alex Salvi a dezvăluit că geamurile autobuzului în care se afla echipa au fost acoperite, astfel încât reporterii să nu poată filma instalațiile militare întâlnite pe traseu. Cu toate acestea, delegația rusă a organizat mai multe opriri în puncte pe care a dorit să le prezinte jurnaliștilor, inclusiv în zone în care fuseseră desfășurate operațiuni de deminare.
Una dintre opriri a avut loc într-o zonă în care militarii ruși au prezentat un număr mare de mine recuperate în zilele precedente. Potrivit explicațiilor oferite delegației, acest lucru s-a întâmplat deoarece a fost desfășurată o amplă operațiune de deminare pentru securizarea traseului către oraș și pentru a permite evacuarea în siguranță a persoanelor din Oleșki.
Alex Salvi a subliniat că pericolul a rămas, la acel moment, unul real, amintind că un soldat rus și-a pierdut viața cu doar o zi înainte ca echipa sa să se afle acolo, în timpul unei operațiuni de deminare.
În interviul-eveniment acordat Anei Maria Păcuraru, jurnalistul american a vorbit și despre o altă oprire organizată de partea rusă, care a avut ca obiectiv prezentarea unor drone ucrainene. El a arătat că unele dintre aceste drone au fost interceptate de militarii ruși, în timp ce altele și-au lovit deja țintele. Jurnalistul a explicat că prezentarea acestor echipamente a fost folosită de partea rusă pentru a susține propria interpretare asupra atacurilor ucrainene.
Corespondentul Newsmax a subliniat, totodată, că cele două tabere oferă interpretări diferite asupra acestor operațiuni militare. Astfel, în timp ce Rusia le prezintă drept acte de agresiune împotriva propriului teritoriu, Ucraina susține că atacurile vizează obiective militare și infrastructură esențială, în încercarea de a descuraja agresiunea rusă.