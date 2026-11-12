Peste 2.000 de documente legate de securitatea națională a Tadjikistanului, furate de hackeri cu ajutorul AI

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 08:51

O grupare de hackeri asociată Kazahstanului a folosit inteligența artificială pentru a sustrage peste 2.000 de documente legate de securitatea națională din Tadjikistan, potrivit unui raport publicat miercuri, 11 noiembrie, de compania de securitate cibernetică CloudSek, citat de Reuters. Atacul arată că instrumentele AI autonome sunt folosite nu doar de infractorii cibernetici, ci și de grupări specializate în spionaj.

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