O grupare de hackeri asociată Kazahstanului a folosit inteligența artificială pentru a sustrage peste 2.000 de documente legate de securitatea națională din Tadjikistan, potrivit unui raport publicat miercuri, 11 noiembrie, de compania de securitate cibernetică CloudSek, citat de Reuters. Atacul arată că instrumentele AI autonome sunt folosite nu doar de infractorii cibernetici, ci și de grupări specializate în spionaj.
Hackerii au folosit un agent AI pentru a coordona atacul
Compania CloudSek, cu sediul în Singapore, a identificat activitatea grupării după ce hackerii au lăsat accidental un server expus pe internet. Aceștia utilizau Hermes, un cadru open-source destinat agenților autonomi de inteligență artificială.
Potrivit informațiilor prezentate de CloudSek pentru Reuters, atacatorii nu au mai executat manual comenzile de hacking, ci i-au transmis agentului AI ce operațiuni să efectueze. Hermes scria regulile necesare, executa comenzile, ținea evidența activităților și redacta rapoarte.
Autoritățile din Kazahstan și Tadjikistan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise pe marginea acestui subiect.
Cum au fost furate documentele din sistemul electronic al Tadjikistanului
Datele recuperate de CloudSek indică faptul că hackerii au început operațiunile de recunoaștere în jurul mijlocului lunii august. Câteva săptămâni mai târziu, aceștia au reușit să pătrundă în sistemul electronic de documente al Tadjikistanului. Ulterior, agentul de inteligență artificială a creat un program special pentru descărcarea fișierelor, organizarea lor și împărțirea în segmente mai mici, astfel încât datele să poată fi sustrase mai eficient.
Printre informațiile expuse s-au numărat și instrucțiunile primite de agentul AI de la hackeri, inclusiv indicații despre identitatea pe care trebuia să și-o atribuie, modul în care trebuia să funcționeze și felul în care trebuia să comunice cu operatorii săi.
Termenul „red teamer” desemnează un specialist în securitate cibernetică ce simulează atacuri ascunse pentru a testa vulnerabilitățile sistemelor unei organizații.
Cine se află în spatele atacului cibernetic
CloudSek a atribuit atacul grupării cunoscute sub numele de „Silent Lynx”, pe care alți cercetători în domeniul securității cibernetice au asociat-o cu Kazahstanul. Compania a precizat că a identificat mai multe indicii care susțin această legătură: hackerii comunicau în limba rusă, își desfășurau activitatea în intervalul obișnuit al programului de lucru din Kazahstan și accesau frecvent serverul expus folosind o conexiune de internet rezidențială din această țară.
Încercările de a contacta gruparea Silent Lynx nu au avut însă succes, transmite Reuters.