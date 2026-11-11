Amenințare directă din Iran: bazele militare americane din Europa vor fi atacate dacă sunt folosite împotriva Teheranului

Iranul lansează un nou avertisment la adresa Statelor Unite și amenință că va lovi inclusiv baze militare americane aflate în Europa. Mohsen Rezaei, șeful securității iraniene, a declarat că orice bază de pe care decolează avioane americane pentru a bombarda Iranul ar putea deveni o țintă, indiferent de țara în care se află.
Iranul amenință că va ataca bazele americane din Europa
Mohsen Rezaei a transmis miercuri, 11 noiembrie, că Teheranul este pregătit să răspundă militar dacă Statele Unite lansează noi bombardamente împotriva Iranului. Oficialul iranian a explicat că amenințarea nu vizează doar instalațiile militare americane din Orientul Mijlociu, ci și bazele aflate la distanțe mult mai mari, inclusiv pe teritoriul european. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului de televiziune Al Mayadeen, cu sediul în Liban, potrivit France24, care citează AFP.
Avertismentul vine după ce Teheranul a amenințat în repetate rânduri că ar putea lovi bazele americane din Europa, în cazul reluării atacurilor asupra Iranului. Rezaei a precizat că un eventual răspuns militar ar putea viza inclusiv instalații americane care nu au fost atacate până acum. Oficialul a mers și mai departe, afirmând că Iranul ar putea lovi anumite insule considerate de americani în afara razei de acțiune a rachetelor iraniene, fără să precizeze despre ce teritorii este vorba.
Războiul dintre Iran și SUA, început pe 28 februarie
Conflictul din Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Teheranul a răspuns atunci cu rachete și drone, vizând țări din regiune care găzduiesc baze militare sau echipamente americane. În confruntări s-au implicat și grupări militante susținute de Iran, care activează în Liban, Yemen și Irak, ceea ce a extins conflictul dincolo de teritoriul iranian, conform Agerpres.
În paralel cu amenințările militare, au început și demersurile diplomatice pentru încheierea războiului. Qatarul și Pakistanul au intervenit ca mediatori în negocierile dintre Washington și Teheran, însă cele două părți nu au ajuns la un acord. Iranul cere deblocarea activelor sale și ridicarea sancțiunilor americane în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul energiei, pe care autoritățile iraniene au blocat-o încă de la începutul conflictului.
Washingtonul își temperează amenințările. Ce a declarat Marco Rubio
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat marți că Statele Unite nu au nevoie să lanseze un nou atac împotriva Iranului. Oficialul american și-a justificat poziția prin rezultatele pe care Washingtonul consideră că le-a obținut în încercarea de a slăbi economia iraniană. Declarația vine într-un moment în care administrația americană pare să își tempereze amenințările recente privind reluarea bombardamentelor, în timp ce negocierile pentru încheierea conflictului continuă.
Schimbarea de ton de la Washington are loc și după recentele alegeri de la jumătatea mandatului din Statele Unite, în care Partidul Republican al președintelui Donald Trump a suferit o înfrângere. Războiul împotriva Iranului a avut o influență importantă asupra rezultatului electoral, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.