Amenințare directă din Iran: bazele militare americane din Europa vor fi atacate dacă sunt folosite împotriva Teheranului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 20:52

Iranul lansează un nou avertisment la adresa Statelor Unite și amenință că va lovi inclusiv baze militare americane aflate în Europa. Mohsen Rezaei, șeful securității iraniene, a declarat că orice bază de pe care decolează avioane americane pentru a bombarda Iranul ar putea deveni o țintă, indiferent de țara în care se află.

Distribuie articolul