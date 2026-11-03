Iranul amenință că atacă bazele SUA din România și din alte țări europene

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 17:10

Iranul amenință că ar putea lovi baze americane din România, Italia, Grecia, Albania, Cipru și Marea Britanie dacă Statele Unite reiau războiul împotriva Teheranului. Anunțșul a fost transmis de o publicaţie iraniană de orientare radicală.

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