Iranul amenință că atacă bazele SUA din România și din alte țări europene

Iranul amenință că ar putea lovi baze americane din România, Italia, Grecia, Albania, Cipru și Marea Britanie dacă Statele Unite reiau războiul împotriva Teheranului. Anunțșul a fost transmis de o publicaţie iraniană de orientare radicală.
Bazele americane din România, printre posibilele ținte ale Iranului
Iranul şi SUA sunt în continuare departe de un acord de pace, a declarat marţi pentru Reuters un înalt oficial iranian, în pofida eforturilor diplomatice intensificate menite să evite o reluare a atacurilor aeriene americane şi, eventual, israeliene, după alegerile intermediare care au loc marţi în SUA, a scris publicația Kayhan, potrivit Agerpres..
Deja din noaptea de luni spre marţi Statele Unite au atacat ţinte pe insula iraniană Qeshm. Un oficial american a afirmat că atacul a ţintit rachete antiaeriene. Un alt oficial a afirmat că acest atac pare să fi fost limitat şi nu indică o reluare a unor operaţiuni militare de anvergură.
Qatar încearcă să medieze un acord între Washington și Teheran
Qatarul şi-a intensificat eforturile de mediere, pe fondul temerilor că acest conflict, declanşat de SUA şi Israel în februarie, s-ar putea reaprinde după alegerile de marţi.
"Mediatorii lucrează intens pentru a reduce divergenţele dintre Teheran şi Washington", a declarat înaltul oficial iranian, după ce mediatori din Qatar au sosit luni seară la Teheran pentru discuţii asupra unui proiect de acord americano-iranian negociat în ultimele opt zile.
Dar, "condiţiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă Statele Unite doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz", a avertizat acelaşi oficial iranian, adăugând că negocierile asupra programului nuclear al Iranului ar putea începe numai după îndeplinirea acestor condiţii şi că Teheranul nu va accepta "cererile excesive" ale Washingtonului.