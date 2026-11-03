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Iranul amenință că atacă bazele SUA din România și din alte țări europene

Amenițări din Iran (fotocolaj Profimedia)

Amenițări din Iran (fotocolaj Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 nov. 2026, 17:10

Iranul amenință că ar putea lovi baze americane din România, Italia, Grecia, Albania, Cipru și Marea Britanie dacă Statele Unite reiau războiul împotriva Teheranului. Anunțșul a fost transmis de o publicaţie iraniană de orientare radicală.

Bazele americane din România, printre posibilele ținte ale Iranului

Iranul şi SUA sunt în continuare departe de un acord de pace, a declarat marţi pentru Reuters un înalt oficial iranian, în pofida eforturilor diplomatice intensificate menite să evite o reluare a atacurilor aeriene americane şi, eventual, israeliene, după alegerile intermediare care au loc marţi în SUA, a scris publicația Kayhan, potrivit Agerpres..

Deja din noaptea de luni spre marţi Statele Unite au atacat ţinte pe insula iraniană Qeshm. Un oficial american a afirmat că atacul a ţintit rachete antiaeriene. Un alt oficial a afirmat că acest atac pare să fi fost limitat şi nu indică o reluare a unor operaţiuni militare de anvergură.

Qatar încearcă să medieze un acord între Washington și Teheran

Qatarul şi-a intensificat eforturile de mediere, pe fondul temerilor că acest conflict, declanşat de SUA şi Israel în februarie, s-ar putea reaprinde după alegerile de marţi.

"Mediatorii lucrează intens pentru a reduce divergenţele dintre Teheran şi Washington", a declarat înaltul oficial iranian, după ce mediatori din Qatar au sosit luni seară la Teheran pentru discuţii asupra unui proiect de acord americano-iranian negociat în ultimele opt zile.

Dar, "condiţiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă Statele Unite doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz", a avertizat acelaşi oficial iranian, adăugând că negocierile asupra programului nuclear al Iranului ar putea începe numai după îndeplinirea acestor condiţii şi că Teheranul nu va accepta "cererile excesive" ale Washingtonului.

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