Elon Musk a pompat aproape jumătate de miliard de dolari în alegerile americane. Miza uriașă din spatele donațiilor-record
Elon Musk. Foto: Profimedia
Elon Musk a devenit cel mai mare finanțator electoral din istoria SUA, după ce a direcționat 474 de milioane de dolari către organizații care susțin republicanii. Suma ar putea fi însă mult mai mare, iar democrații pregătesc investigații care îl vizează pe miliardar.
Elon Musk a investit o sumă colosală în lupta electorală din Statele Unite, devenind cel mai mare donator politic din istoria țării dintre persoanele care nu au candidat pentru o funcție publică. Miliardarul a direcționat 474 de milioane de dolari către organizații și grupuri politice care susțin Partidul Republican, înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie 2026. Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, preluată de agenția internațională EFE, valoarea contribuțiilor cunoscute public ar putea fi însă considerabil mai mare.
Niciun alt finanțator care nu a participat el însuși la alegeri nu a mai alocat până acum o asemenea sumă într-un singur ciclu electoral. Prin această contribuție, Elon Musk a depășit toate recordurile anterioare pentru această categorie de donatori, iar amploarea implicării sale financiare readuce în prim-plan influența marilor averi asupra politicii americane.
Unde au ajuns cele 474 de milioane de dolari donate de Elon Musk
Potrivit analizei realizate de The New York Times, cea mai mare parte a banilor a fost direcționată către organizații politice care urmăresc să obțină sprijin pentru candidații republicani la alegerile din acest an.
Din totalul contribuțiilor identificate, aproximativ 216 milioane de dolari au ajuns la America PAC, organizația politică înființată de Elon Musk. Aceasta desfășoară operațiuni de mobilizare a alegătorilor în mai multe regiuni ale Statelor Unite.
Alte 168 de milioane de dolari au fost direcționate către Senate Leadership Fund, principalul super PAC care finanțează campaniile candidaților republicani pentru Senat. Aproape întreaga sumă a fost utilizată pentru susținerea candidaturii republicanului Ken Paxton în Texas.
În ceea ce privește Camera Reprezentanților, Congressional Leadership Fund, organizație care sprijină candidații republicani pentru acest for legislativ, a primit aproximativ 30 de milioane de dolari.
Alte 44 de milioane de dolari au fost alocate unor organizații și candidați republicani la nivel federal, în timp ce aproximativ 16 milioane de dolari au fost direcționate către inițiative politice din Michigan, Texas și Wisconsin.
Investigația The New York Times a fost realizată prin analizarea documentelor depuse la Comisia Electorală Federală (FEC), a raportărilor către Serviciul Fiscal Intern (IRS) și a registrelor privind finanțarea campaniilor electorale din statele în care contribuțiile lui Musk au fost făcute publice.
Suma reală ar putea depăși recordul anunțat
Cele 474 de milioane de dolari reprezintă contribuțiile care au putut fi identificate în documentele publice, însă nu oferă neapărat imaginea completă a implicării financiare a miliardarului în scrutinul american.
Potrivit publicației The New York Times, Elon Musk ar fi făcut și donații prin intermediul unor structuri de finanțare opace, cunoscute drept dark money. Aceste mecanisme permit direcționarea fondurilor către activități politice fără ca identitatea tuturor finanțatorilor să fie dezvăluită public.
Un alt element care împiedică stabilirea unui bilanț definitiv este perioada acoperită de documentele federale. Datele disponibile privind finanțarea campaniilor electorale ajung doar până la 14 octombrie 2026. Prin urmare, eventualele contribuții făcute de Elon Musk în ultimele trei săptămâni dinaintea alegerilor nu sunt incluse în calculul celor 474 de milioane de dolari.
Astfel, suma prezentată în investigație reprezintă un bilanț al donațiilor identificabile, nu neapărat totalul banilor pe care miliardarul i-a mobilizat pentru susținerea republicanilor în acest ciclu electoral.
Democrații pregătesc investigații care îl vizează pe Elon Musk
Implicarea financiară masivă a lui Elon Musk în alegerile americane are loc într-un moment tensionat, în care parlamentarii democrați au început să vorbească despre posibile anchete care l-ar putea viza pe miliardar dacă partidul va obține controlul asupra uneia dintre camerele Congresului.
Printre subiectele pe care democrații intenționează să le examineze se numără activitatea lui Musk la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), instituție înființată în timpul administrației Donald Trump și desființată ulterior.
O altă direcție de verificare ar privi contractele pe care companiile controlate de miliardar le-au încheiat cu guvernul federal american. Parlamentarii vor să analizeze relațiile comerciale dintre firmele sale și administrația de la Washington, precum și eventualele implicații ale acestora.
De asemenea, în atenția democraților se află rolul pe care Elon Musk l-a avut în războiul dintre Rusia și Ucraina.
Posibilitatea declanșării acestor investigații a fost relatată și de presa americană înaintea scrutinului. The Washington Post a prezentat interesul democraților pentru relațiile dintre companiile din industria tehnologică și administrația Trump, inclusiv pentru contractele guvernamentale și activitatea asociată DOGE.
Alegerile americane din 2026 au stabilit un record și la publicitatea politică
Banii investiți de Elon Musk nu reprezintă singura cifră impresionantă a actualului ciclu electoral din Statele Unite. Campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial a devenit și cea mai costisitoare din istoria țării în ceea ce privește publicitatea politică.
Potrivit datelor furnizate de AdImpact, compania specializată în monitorizarea cheltuielilor pentru publicitate electorală, investițiile din ciclul electoral 2025-2026 au ajuns la aproximativ 11,6 miliarde de dolari. Astfel, au depășit inclusiv nivelul de 11,2 miliarde de dolari înregistrat în timpul ciclului electoral prezidențial din 2024.
Cheltuielile au continuat să crească inclusiv în ultima lună înaintea scrutinului. Potrivit unei relatări publicate de The Wall Street Journal pe 3 noiembrie, reclamele politice au atras investiții de aproximativ 4 miliarde de dolari numai în octombrie. Din această sumă, republicanii au cheltuit aproximativ 1,9 miliarde de dolari, în timp ce democrații au alocat 1,8 miliarde de dolari. Restul a provenit de la organizații și grupuri independente.
Scrutinul din 3 noiembrie poate schimba raportul de forțe din Congres
Alegerile americane din 3 noiembrie 2026 vor stabili componența Camerei Reprezentanților, aproximativ o treime dintre mandatele Senatului, precum și conducerea executivă a 36 de state.
Rezultatul votului va arăta dacă republicanii reușesc să își păstreze majoritățile legislative sau dacă democrații vor obține suficient sprijin pentru a prelua controlul asupra uneia dintre camerele Congresului.
Miza este importantă pentru administrația Donald Trump. Dacă republicanii își mențin controlul, președintele va putea conta în continuare pe sprijinul majorității parlamentare pentru promovarea inițiativelor sale. În schimb, o victorie a democraților în Camera Reprezentanților sau în Senat le-ar oferi acestora posibilitatea de a bloca anumite proiecte ale administrației, de a intensifica supravegherea activității guvernamentale și de a declanșa investigații parlamentare.
Pentru Elon Musk, rezultatul scrutinului are o miză suplimentară, având în vedere atât sumele uriașe investite în susținerea republicanilor, cât și perspectiva unor eventuale anchete privind activitatea sa și relațiile companiilor sale cu guvernul federal
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