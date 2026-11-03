Elon Musk a pompat aproape jumătate de miliard de dolari în alegerile americane. Miza uriașă din spatele donațiilor-record

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 nov. 2026, 17:09

Elon Musk a devenit cel mai mare finanțator electoral din istoria SUA, după ce a direcționat 474 de milioane de dolari către organizații care susțin republicanii. Suma ar putea fi însă mult mai mare, iar democrații pregătesc investigații care îl vizează pe miliardar.

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