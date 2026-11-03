Atacuri americane asupra insulei Qeshm din Iran. Washingtonul invocă protejarea obiectivelor SUA din regiune

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 3 nov. 2026, 07:17

Armata SUA a lansat luni o serie de atacuri limitate asupra insulei Qeshm din Iran, au declarat pentru CNN trei oficiali americani. Aceștia au precizat că operațiunea a avut un caracter defensiv și a vizat protejarea obiectivelor și intereselor americane din regiune.

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