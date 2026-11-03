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Atacuri americane asupra insulei Qeshm din Iran. Washingtonul invocă protejarea obiectivelor SUA din regiune

FOTO: CENTCOM

FOTO: CENTCOM

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 3 nov. 2026, 07:17

Armata SUA a lansat luni o serie de atacuri limitate asupra insulei Qeshm din Iran, au declarat pentru CNN trei oficiali americani. Aceștia au precizat că operațiunea a avut un caracter defensiv și a vizat protejarea obiectivelor și intereselor americane din regiune.

Un oficial american a declarat că atacul SUA asupra insulei Qeshm a fost un răspuns la tirurile iraniene asupra unei aeronave americane. Operațiunea nu pare să fi avut amploarea unei intervenții militare majore, așa cum anticipaseră oficialii americani. Potrivit Wall Street Journal, care a relatat primul despre această acțiune, Statele Unite au desfășurat și alte atacuri similare în secret.

Aceasta a fost o măsură defensivă împotriva iranienilor care foloseau rachete sol-aer împotriva bunurilor americane

a spus un alt oficial american.

Noua acțiune militară, desfășurată în ajunul zilei alegerilor, arată că tensiunile dintre Washington și Teheran sunt departe de a fi depășite, iar riscul unei confruntări armate rămâne ridicat.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că administrația americană a decis în mod deliberat să păstreze secretă operațiunea, pentru a evita amplificarea semnificației unei intervenții prezentate drept defensivă. Aceasta a urmărit exclusiv protejarea obiectivelor americane din regiune.

Trump susține că un acord cu Iranul este încă posibil

Atacul a avut loc în contextul în care președintele Donald Trump a transmis luni că negocierile diplomatice cu Teheranul continuă. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul american a sugerat că un acord ar putea fi încheiat.

Într-un interviu acordat luni seara postului Fox News, Trump nu a comentat în mod direct informațiile despre noile atacuri din Iran. El și-a apărat însă decizia de a declanșa războiul și a lăsat să se înțeleagă că, în ultima perioadă, nu au existat confruntări militare de amploare.

Nu suntem în război. Toată lumea spune: «Sunteţi în război!» Ei bine, când a fost ultima oară când am tras cu ceva? Acesta nu este un război — este un război foarte «moale»… Dar nu este ca un război care se desfăşoară în prezent. Nu există un război în plină desfăşurare. S-ar putea întâmpla dacă ei nu ajung la un acord, dar ei doresc foarte mult să ajungă la un acord şi există şanse foarte mari să ajungem la un acord

a afirmat liderul de la Casa Albă.

JD Vance: Washingtonul și Teheranul au făcut progrese în negocieri

Vicepreședintele JD Vance a adoptat luni o poziție similară, afirmând că Statele Unite și Iranul au înregistrat progrese în încercarea de a identifica o soluție pentru încheierea conflictului.

Iranienii sunt întotdeauna puţin imprevizibili şi, aşa cum spune mereu preşedintele, acesta îşi păstrează opţiunile cinetice, îşi păstrează opţiunile necinetice. Dar cu siguranţă am înregistrat unele progrese. Vom vedea dacă putem face şi mai multe

a menționat vicepreședintele american.

Totodată, Vance a precizat că discutase recent cu Donald Trump despre evoluția conflictului și că ambii erau ”destul de optimiști” în privința posibilității încheierii unui acord cu Teheranul.

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