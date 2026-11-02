Mojtaba Khamenei a acordat guvernului puteri pentru negocierile cu SUA. Iranul încearcă să evite reluarea războiului
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Teheranul încearcă să obțină o înțelegere cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului, iar liderul suprem Mojtaba Khamenei a acordat guvernului puteri suplimentare în acest demers. Negocierile indirecte continuă, însă discuțiile din Qatar nu au produs deocamdată un rezultat.
Iranul face noi demersuri diplomatice pentru a pune capăt conflictului cu Statele Unite, iar liderul suprem Mojtaba Khamenei a acordat guvernului puteri suplimentare în cadrul negocierilor. Informația a fost anunțată luni de președintele iranian Masoud Pezeshkian, care a precizat că Teheranul încearcă să găsească o soluție prin dialog, scrie Reuters.
„Ne străduim să rezolvăm problema prin dialog. În acest sens, liderul suprem a conferit anumite puteri guvernului”, a declarat Pezeshkian, fără să ofere detalii despre atribuțiile acordate.
Potrivit informațiilor publicate luni de Financial Times, decizia liderului suprem îi permite guvernului să urmărească negocierile cu Washingtonul. Demersul vine într-un moment în care cele două părți încearcă să evite reluarea ostilităților, după opt luni de război.
Negocierile prin intermediul Qatarului continuă, dar fără un acord
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a confirmat că discuțiile cu Statele Unite continuă prin intermediul unor mediatori, în special Qatar și Pakistan. Oficialul a descris consultările drept „foarte intense”, având în vedere gravitatea situației și riscul unei noi escaladări militare.
„Având în vedere sensibilitatea și gravitatea situației actuale, consultările și deliberările sunt foarte intense”, a declarat Araghchi într-un interviu acordat agenției iraniene Irna. El a evidențiat și „rolul de mediator foarte activ” al Qatarului și Pakistanului în eforturile diplomatice.
Totuși, cele mai recente discuții purtate în Qatar s-au încheiat fără un progres decisiv. Potrivit Reuters, delegația iraniană a părăsit Doha duminică, după mai multe zile de consultări cu mediatorii qatarezi. Plecarea nu ar fi fost provocată de probleme apărute în negocieri, iar un oficial informat asupra discuțiilor a confirmat că un nou proiect de propunere circulă în prezent. O întâlnire ulterioară este luată în calcul.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a precizat că discuțiile au la bază planul în șapte etape prezentat de Teheran în septembrie, într-o formă prescurtată, care ar putea fi pusă în aplicare în numai două zile.
Propunerea prevede ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, acordarea unei derogări pentru vânzările de petrol iranian și anularea noilor sancțiuni impuse Teheranului. Abia după îndeplinirea acestor condiții ar urma să fie abordate și alte subiecte.
Administrația americană a respins propunerea inițială în septembrie. Iranul susține, de asemenea, că discuțiile despre programul său nuclear pot fi reluate numai după ce va verifica îndeplinirea condițiilor stabilite de Teheran.
Scrisoarea lui JD Vance și posibilitatea unui nou atac american
Eforturile diplomatice au fost intensificate după ce vicepreședintele american JD Vance i-ar fi trimis o scrisoare lui Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului. Informația a fost publicată săptămâna trecută de cotidianul Wall Street Journal și preluată de AFP.
Demersul ar urmări reluarea negocierilor cu Teheranul și evitarea unor noi atacuri americane. Potrivit publicației, Vance analizează dacă cele două state pot identifica suficiente puncte comune pentru a-l convinge pe președintele Donald Trump să nu ordone o operațiune militară scurtă și de amploare împotriva Iranului în următoarele săptămâni.
Mohsen Rezaei a confirmat că a primit scrisoarea și a descris tonul acesteia ca fiind diferit față de mesajele anterioare transmise de administrația americană. Associated Press relatează că oficialul iranian nu a oferit detalii despre conținutul documentului și că nu transmisese încă un răspuns.
În paralel, Donald Trump a afirmat că discuțiile cu Iranul decurg bine, dar nu a exclus o nouă intervenție militară. Potrivit Associated Press, există temeri că Statele Unite și Israelul ar putea relua atacurile după alegerile parlamentare americane de marți, 3 noiembrie.
Mohsen Rezaei a discutat cu Vladimir Putin despre războiul din Orientul Mijlociu
În timp ce Teheranul încearcă să avanseze pe cale diplomatică în relația cu Washingtonul, oficialii iranieni mențin contactele și cu Moscova. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei, a discutat luni la telefon cu președintele rus Vladimir Putin.
Agenția iraniană Irna a relatat că cei doi au abordat situația actuală din Orientul Mijlociu, fără să ofere alte detalii despre conversație. Informația a fost confirmată și de Reuters.
Rusia și China au transmis luni mesaje împotriva unei noi escaladări militare. Ministerul rus de Externe a catalogat drept extrem de îngrijorătoare informațiile despre posibile atacuri împotriva Iranului și a cerut intensificarea eforturilor diplomatice.
La rândul său, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a pledat pentru soluții politice, nu pentru reluarea confruntărilor armate. Beijingul urmează să trimită un emisar special în Iran, Oman și Arabia Saudită în prima parte a lunii noiembrie, în cadrul demersurilor pentru detensionarea situației regionale.
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