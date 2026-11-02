Mojtaba Khamenei a acordat guvernului puteri pentru negocierile cu SUA. Iranul încearcă să evite reluarea războiului

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 nov. 2026, 18:24

Teheranul încearcă să obțină o înțelegere cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului, iar liderul suprem Mojtaba Khamenei a acordat guvernului puteri suplimentare în acest demers. Negocierile indirecte continuă, însă discuțiile din Qatar nu au produs deocamdată un rezultat.

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