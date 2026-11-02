Rusia reia atacurile în Herson, după încheierea armistițiului de la Oleşkî. O unitate medicală, lovită de dronă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 14:26

Autoritățile ucrainene au anunțat luni reluarea atacurilor rusești în regiunea Herson, din sudul țării, după încheierea unui armistițiu local, de scurtă durată, care a permis evacuarea locuitorilor din orașul Oleşkî, grav afectat de o criză umanitară, relatează AFP.

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