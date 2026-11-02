Rusia reia atacurile în Herson, după încheierea armistițiului de la Oleşkî. O unitate medicală, lovită de dronă

Autoritățile ucrainene au anunțat luni reluarea atacurilor rusești în regiunea Herson, din sudul țării, după încheierea unui armistițiu local, de scurtă durată, care a permis evacuarea locuitorilor din orașul Oleşkî, grav afectat de o criză umanitară, relatează AFP.
Atacuri rusești cu drone asupra orașului Herson
Anterior, în jurul orei 7:40, forțele ruse au atacat centrul orașului cu o dronă, care a lovit clădirea unei unități medicale. În urma impactului, mai multe încăperi au fost avariate, iar ferestrele și ușile interioare au fost distruse, a precizat Iaroslav Șanko, șeful administrației militare a orașului.
Armistițiul din regiunea Herson, unde fluviul Nipru separă teritoriile controlate de Rusia de cele aflate sub control ucrainean, a intrat în vigoare marțea trecută și s-a încheiat duminică seara. A fost cea mai lungă pauză în lupte respectată de ambele părți de la începutul invaziei ruse, în 2022.
Armistițiul a permis evacuarea civililor din orașul Oleşkî
Încetarea focului, respectată de ambele tabere, a fost anunțată de prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru a permite evacuarea locuitorilor din Oleşkî.
Orașul aflat sub ocupație rusă, situat la aproximativ zece kilometri est de Herson, se confrunta de câteva săptămâni cu grave penurii de apă, alimente și medicamente, pe fondul luptelor. În plus, drumurile din zonă erau minate, ceea ce îngreuna evacuarea populației.
Responsabilii locali ucraineni intervievați de AFP au declarat că se așteaptă la intensificarea atacurilor rusești după încheierea armistițiului.
În pofida încetării temporare a focului în zona Oleşkî, luptele și atacurile au continuat de ambele părți ale frontului, în alte sectoare, pe toată durata armistițiului.