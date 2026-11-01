Se temea că nu va veni nimeni la nunta sa, dar a avut surpriza vieții după un apel pe internet. Ce a pațit un tânăr rămas fără familie

Un tânăr din China se temea că va avea foarte puțini invitați la nuntă, după ce și-a pierdut tatăl în copilărie și a rămas fără sprijinul mamei. Un mesaj publicat pe rețelele sociale a schimbat însă totul.
Un tânăr din China, care se temea că va avea foarte puțini invitați la propria nuntă, a primit un sprijin neașteptat după ce și-a spus povestea pe rețelele sociale. Apelul său a ajuns la oameni din mai multe locuri, iar sute dintre aceștia au decis să-i fie alături în ziua căsătoriei. Nu doar că au venit la petrecere, ci s-au implicat și în pregătirea evenimentului, transformând nunta într-o sărbătoare de proporții, relatează The Indian Express.
Xiao Xiao Xu are 24 de ani și locuiește în orașul Zhaotong, din provincia chineză Yunnan. Într-un videoclip publicat online, acesta a povestit că și-a pierdut tatăl pe când avea numai trei ani. La scurt timp după deces, mama sa s-a recăsătorit și i-a lăsat pe el și pe fratele său să se descurce singuri.
Mesajul care a mobilizat oameni din toate colțurile
Tânărul avea puține rude care ar fi putut să-i fie alături la nuntă. Pentru a putea organiza evenimentul pe care și-l dorea, a muncit mult timp și a pus bani deoparte, sperând ca ziua căsătoriei să fie una specială, în ciuda dificultăților prin care trecuse.
În cele din urmă, a ales să le ceară ajutorul utilizatorilor rețelelor sociale. Povestea sa sinceră a stârnit un val de reacții, iar răspunsul primit a depășit cu mult așteptările. Potrivit NDTV, mai mulți bucătari s-au oferit voluntar să pregătească mâncarea pentru invitați, fără să solicite vreo plată.
Alți oameni au pus la punct o întreagă coloană de mașini pentru miri. Au existat voluntari care s-au ocupat de decorarea locuinței cuplului, în timp ce alții au adus alimente și au împărțit dulciuri cu ocazia evenimentului.
O nuntă de neuitat, organizată cu ajutorul unor străini
Mobilizarea celor care au răspuns apelului a transformat petrecerea într-un eveniment de amploare. „Sinceritatea acestui bărbat, combinată cu bunătatea unor oameni necunoscuți, a transformat evenimentul într-o «nuntă a secolului» într-un sat mic”, au scris publicațiile care au relatat povestea.
Imaginile de la festivitate au ajuns și la alți utilizatori ai rețelelor sociale, care au fost impresionați de gesturile celor implicați. Numeroase comentarii le-au transmis mirilor urări de fericire și le-au mulțumit celor care au contribuit la organizarea unei zile pe care Xiao Xiao Xu nu o va uita.
„Au transformat totul într-o adevărată sărbătoare. O zi pe care nu o va uita niciodată. Așa ar trebui să fie omenirea. Sunt mândru de toți cei care au venit și le urez mirilor toate cele bune”, a scris un utilizator într-un comentariu la videoclip.
Deocamdată, nu se cunoaște numărul exact al persoanelor care au participat la festivități. Pe internet, nunta a fost descrisă însă drept una dintre cele mai mari organizate în China, deși mirii nu aveau resursele financiare necesare pentru o petrecere de asemenea proporții.