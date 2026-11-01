Monștri, dovleci și migranți arestați. Poliția americană a Imigrației (ICE) a publicat un videoclip pe ritmurile lui Michael Jackson

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 17:05

ICE a publicat de Halloween un montaj video în care imaginile cu arestări și migranți reținuți sunt combinate cu monștri, dovleci și muzică horror. Alte clipuri promovează acțiunile administrației Trump împotriva celor considerați inamici ai Americii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Halloweenmigrantiadministrația Trump