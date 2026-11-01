Monștri, dovleci și migranți arestați. Poliția americană a Imigrației (ICE) a publicat un videoclip pe ritmurile lui Michael Jackson

ICE a publicat de Halloween un montaj video în care imaginile cu arestări și migranți reținuți sunt combinate cu monștri, dovleci și muzică horror. Alte clipuri promovează acțiunile administrației Trump împotriva celor considerați inamici ai Americii.
ICE a combinat imaginile cu arestări și detenții cu simbolurile Halloweenului
Poliția americană a Imigrației (ICE) a ales o modalitate controversată de a marca Halloweenul. Instituția a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care expulzarea migranților și operațiunile de arestare sunt prezentate într-un montaj cu imagini de groază, monștri, clovni și dovleci.
„Halloween fericit”, este mesajul care însoțește clipul distribuit sâmbătă pe platforma X. Materialul video combină secvențe de la intervențiile autorităților și din centrele de detenție pentru migranți cu elemente specifice sărbătorii de Halloween.
Pe fundal se aude piesa „Thriller”, celebrul hit interpretat de Michael Jackson. Versurile melodiei, care descriu o atmosferă înfricoșătoare și sentimentul că nu mai există nicio cale de scăpare, sunt suprapuse peste imaginile cu persoanele arestate.
Un migrant apare în montaj cu un mesaj despre acuzațiile care i se aduc
Videoclipul conține și o secvență în care este prezentat un migrant, însoțită de un text care anunță că acesta era căutat pentru crimă: „Tipul ăsta era căutat pentru crimă, pe bune”.
Prin acest montaj, ICE transformă operațiunile de arestare și detenție folosind atmosfera de Halloween pentru a transmite un mesaj despre acțiunile instituției împotriva migranților.
Alte videoclipuri prezintă administrația Trump drept o amenințare pentru „inamicii Americii”
Mesajele publicate de ICE nu au fost singurele materiale de acest fel. Alte montaje distribuite de Poliția Federală (FBI) și de un oficial al Departamentului Apărării prezintă administrația Trump într-o manieră în care aceasta îi „bântuie pe inamicii Americii”.
În respectivele videoclipuri apar imagini cu rachete și explozii, dar și secvențe în care sunt opriți monștri, într-o abordare care îmbină simbolurile Halloweenului cu promovarea acțiunilor guvernamentale.
Administrația Trump folosește frecvent rețelele sociale pentru mesaje provocatoare
Donald Trump și membrii administrației sale publică în mod regulat conținut provocator pe platformele de socializare. Materialele sunt concepute pentru a genera reacții puternice de indignare și pentru a deveni virale în mediul online.
O parte dintre aceste postări vizează direct imigranții fără documente, în contextul în care președintele republican a promis expulzări în masă.