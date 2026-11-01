Ana Maria Păcuraru: Peste 51 de milioane de americani au votat deja. Ce spun prognozele

Publicat 1 nov. 2026, 18:14 Actualizat 1 nov. 2026, 18:39 Sursă Realitatea PLUS

Peste 50 de milioane de americani au votat deja anticipat pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pe 3 noiembrie 2026. În cadrul acestor alegeri, americanii votează pentru toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și pentru aproximativ o treime dintre senatori. Rezultatul va stabili cine controlează Congresul și câtă influență va avea președintele Donald Trump asupra deciziilor politice din următorii doi ani. Cu toate detaliile vine corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru.

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