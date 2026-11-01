Ana Maria Păcuraru: Peste 51 de milioane de americani au votat deja. Ce spun prognozele

Peste 50 de milioane de americani au votat deja anticipat pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pe 3 noiembrie 2026. În cadrul acestor alegeri, americanii votează pentru toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și pentru aproximativ o treime dintre senatori. Rezultatul va stabili cine controlează Congresul și câtă influență va avea președintele Donald Trump asupra deciziilor politice din următorii doi ani. Cu toate detaliile vine corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru.
Peste 51 de milioane de americani au votat deja înainte ca SUA alegerile să înceapă. Este un record absolut pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Marți se decide cine controlează Congresul în ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump, după doi ani în care republicanii au deținut ambele camere.
Democrații sunt favoriți în cursa pentru controlul Congresului
Prognozele de astăzi îi favorizează pe democrați. Sunt favoriți clar să câștige Camera Reprezentanților iar în Senat, unde au nevoie de patru locuri smulse republicanii cele mai multe modele îi dau tot în avantaj.
Mai mult decât atât, democrații conduc în sondaje chiar și acolo unde nu au mai câștigat un loc de senator de aproape un secol.
Economia, sănătatea și războiul cu Iranul influențează votul
Ce mută voturile nu este ideologia, ci buzunarul: economia, sănătatea și războiul cu Iranul, pe care americanii îl simt direct în prețul benziniei.
Trump a transformat scrutinul într-un referendum asupra propriei persoane
Președintele a transformat scrutinul într-un referendum deschis pe propria persoană, cerându-le alegătorilor să voteze ca și cum el ar fi pe buletin. Este o strategie cu două tăișuri: își mobilizează baza, dar îi mobilizează și adversarii.
Și totuși, prudență. Avansul democraților la votul anticipat nu înseamnă automat victorie. Republicanii sunt așteptați să iasă masiv la vot, chiar în ziua alegerilor, iar sondajele au subestimat de mai multe ori electoratul lui Donald Trump.
Ce ar putea însemna rezultatul alegerilor pentru România și flancul estic
Pentru noi, întrebarea esențială este ce se schimbă pe flancul estic. Un Congres controlat de democrați ar putea grăbi ajutorul pentru Ucraina și ar văsimta un sprijin mai ferm pentru NATO.
Dar politica externă rămâne în mâna președintelui, iar diplomații aliați nu se așteaptă ca votul de marți să schimbe evaluarea Pentagonului privind trupele americane din Europa, așteptată în decembrie.
Marți americanii nu aleg doar un Congres, aleg cât de liber va guverna Donald Trump până la finalul mandatului.