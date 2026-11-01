Serbia comemorează doi ani de la tragedia din Novi Sad. Accidentul care a dus la răsturnarea regimului Vučić

Serbia comemorează duminică, 1 noiembrie 2026, doi ani de la tragedia din Novi Sad, soldată cu 16 morți, după ce o parte din acoperișul gării recent renovate s-a prăbușit. Accidentul a declanșat un val de proteste antiguvernamentale, conduse de studenți, care au culminat cu înfrângerea electorală a Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea politică asociată președintelui Aleksandar Vučić.
Mii de persoane sunt așteptate duminică la Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia, pentru a participa la manifestările comemorative dedicate celor 16 victime. Momentul central al omagiului este programat la ora 11:52, ora la care s-a produs prăbușirea, când participanții urmează să păstreze un moment de reculegere.
Printre victime s-au numărat și două surori, în vârstă de șase și zece ani. Tragedia a provocat un val de indignare în întreaga țară și a readus în atenție suspiciunile privind neregulile din contractele de renovare a infrastructurii publice.
Protestele studențești care au schimbat scena politică din Serbia
În lunile care au urmat accidentului, studenții au organizat manifestații de amploare și au blocat activitatea mai multor universități. Aceștia au cerut publicarea documentației privind lucrările de renovare a gării, anchete transparente și identificarea tuturor persoanelor responsabile.
Mișcarea s-a extins treptat în întreaga țară, atrăgând sute de mii de participanți și beneficiind de sprijinul profesorilor, avocaților, medicilor și altor categorii profesionale.
Protestele au devenit cea mai importantă provocare politică pentru Aleksandar Vučić din ultimii ani și au contribuit la pierderea puterii de către formațiunea sa, după 14 ani de dominație politică.
La alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie 2026, lista susținută de studenți a obținut o victorie categorică, cu aproximativ 53% din voturi și 139 de mandate în Parlamentul cu 250 de locuri. Alianța condusă de Partidul Progresist Sârb a obținut aproximativ 39% din voturi.
Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea, iar victoria mișcării studențești a fost sărbătorită în mai multe orașe din Serbia.
Familiile victimelor cer în continuare dreptate
La doi ani de la tragedie, rudele celor decedați continuă să solicite tragerea la răspundere a persoanelor implicate. Până în prezent, niciun proces privind prăbușirea acoperișului gării nu a început.
Dijana Hrka, mama lui Stefan, un tânăr de 27 de ani care și-a pierdut viața în accident, a devenit una dintre figurile simbolice ale protestelor anticorupție.
Aceasta a declarat pentru AFP că revenirea la locul tragediei este tot mai dificilă, însă sprijinul primit din partea manifestanților îi oferă speranța că se va face dreptate.
Foști oficiali, anchetați pentru nereguli și corupție
Investigațiile privind tragedia au vizat mai mulți foști oficiali și persoane implicate în proiectul de renovare a gării.
Fostul ministru al Construcțiilor Goran Vesic a fost pus sub acuzare în 2025, alături de alte 12 persoane, pentru presupuse infracțiuni grave împotriva siguranței publice. Acesta a demisionat la câteva zile după accident.
Vesic este vizat și de o anchetă separată privind presupuse fapte de corupție legate de finanțarea lucrărilor. În acest dosar este suspect și fostul ministru Tomislav Momirovic.
În paralel, Parchetul European investighează o posibilă deturnare a fondurilor Uniunii Europene utilizate pentru modernizarea infrastructurii feroviare.
Ce urmează după victoria electorală a studenților
Victoria din alegerile parlamentare deschide o nouă etapă pentru Serbia, însă formarea unei noi guvernări și reformarea instituțiilor statului reprezintă provocări importante pentru mișcarea studențească.
Printre prioritățile anunțate se numără combaterea corupției, consolidarea independenței instituțiilor și accelerarea anchetelor privind proiectele de infrastructură derulate în timpul fostei guvernări.