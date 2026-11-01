Serbia comemorează doi ani de la tragedia din Novi Sad. Accidentul care a dus la răsturnarea regimului Vučić

Publicat 1 nov. 2026, 08:49 Actualizat 1 nov. 2026, 08:50

Serbia comemorează duminică, 1 noiembrie 2026, doi ani de la tragedia din Novi Sad, soldată cu 16 morți, după ce o parte din acoperișul gării recent renovate s-a prăbușit. Accidentul a declanșat un val de proteste antiguvernamentale, conduse de studenți, care au culminat cu înfrângerea electorală a Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea politică asociată președintelui Aleksandar Vučić.

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