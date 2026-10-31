Are 90 de ani, dar a urcat pe scena concursului de culturism. Secretul japonezului care vrea să concureze și la 93 de ani
Are 90 de ani, dar a urcat pe scena de culturism din Spania. Foto: Captură Youtube
Toshisuke Kanazawa a demonstrat că pasiunea pentru culturism nu dispare odată cu înaintarea în vârstă. Japonezul de 90 de ani a participat la o competiție internațională în Spania, iar după concurs a anunțat că intenționează să mai urce o dată pe scenă, la 93 de ani.
La 90 de ani, când mulți oameni se gândesc la retragerea din activitățile solicitante, Toshisuke Kanazawa continuă să urce pe scena competițiilor de culturism. Japonezul a participat vineri, 30 octombrie, la un concurs internațional organizat în Spania, unde a intrat în competiție cu sportivi cu zeci de ani mai tineri. Nu a obținut un loc pe podium, însă nu intenționează să renunțe la acest sport. Potrivit Reuters, el ia în calcul o ultimă participare la vârsta de 93 de ani, înainte de retragerea din activitatea competițională.
Cum s-a pregătit culturistul de 90 de ani pentru competiția din Spania
Toshisuke Kanazawa a călătorit în localitatea Santa Susanna, de pe coasta spaniolă Costa del Maresme, pentru a participa la Campionatele Mondiale de Fitness și Culturism IFBB. A concurat la categoria „masters”, destinată sportivilor cu vârsta de peste 50 de ani, astfel că adversarii săi erau, în numeroase cazuri, cu câteva decenii mai tineri.
Vârsta nu l-a scutit de ritualul obișnuit al competitorilor. În culisele concursului, japonezul s-a încălzit alături de echipa sa și și-a aplicat spray-ul de bronzare folosit de culturiști înainte de prezentarea pe scenă. Apoi și-a etalat musculatura în fața publicului și a juriului.
„Îmi place să fac lucruri pe care nimeni altcineva nu le-a mai făcut și, mai presus de toate, vreau să practic culturismul pentru restul vieții”, a spus Kanazawa.
Deși nu a prins podiumul, sportivul a primit o medalie de participare. Fotografiile realizate de Associated Press îl surprind atât în timpul pregătirilor, cât și pe scena competiției, alături de ceilalți participanți.
Dieta japoneză pe care o urmează de la 50 de ani
Culturistul pune longevitatea și condiția fizică pe seama alimentației pe care a respectat-o timp de mai multe decenii. Kanazawa spune că a început să își construiască masa musculară cu ajutorul unei diete tradiționale japoneze după ce a împlinit 50 de ani.
Printre alimentele pe care le consumă se numără orezul brun, natto, un preparat obținut din soia fermentată, și supa miso.
„Este un subiect pe care l-am cercetat și despre care doresc să aflu mai multe. Dar încă de când am făcut 50 de ani, am făcut mușchi cu ajutorul unei diete pur japoneze: orez brun, natto (un preparat din soia fermentată) și supă miso”, a spus el.
Japonezul consideră că alimentația tradițională a avut un rol important în menținerea sănătății sale și susține că nu s-a confruntat cu probleme medicale în cei 90 de ani de viață.
„E felul clasic japonez de a mânca. Și grație acestui lucru, am trăit 90 de ani fără să mă îmbolnăvesc vreodată”.
A câștigat 19 titluri naționale și vrea să mai concureze la 93 de ani
Participarea din Spania nu reprezintă primul moment important din cariera lui Toshisuke Kanazawa. Într-un portret publicat în septembrie, The Guardian relata că japonezul câștigase deja 19 titluri naționale. Printre acestea se numără și victoria obținută la Campionatele Japoniei de Culturism Masters, în categoria sportivilor de peste 85 de ani, unde a concurat împotriva altor șapte bărbați.
După competiția din Spania, Kanazawa a vorbit și despre momentul în care ar putea renunța la participările oficiale. Deocamdată, nu se consideră pregătit să încheie această etapă a vieții sale.
„Cred că o să mai încerc o dată la 93 de ani. După care, o să mă retrag probabil”, a spus el.
Sportivul a vorbit și despre schimbările fizice care vin odată cu înaintarea în vârstă, amintind că ridurile sunt privite în Japonia ca un semn că aspectul fizic nu mai este la fel de apreciat.
„Pe măsură ce îmbătrânești, începi să faci riduri, destul de multe. În Japonia, se crede că după ce faci astfel de riduri, pur și simplu nu mai arăți bine”.
Mesajul lui Toshisuke Kanazawa pentru persoanele în vârstă
Dincolo de rezultatele obținute în competiții, japonezul își dorește ca exemplul său să le arate și altor persoane în vârstă că pot rămâne active și își pot urmări obiectivele, indiferent de anii pe care îi au.
Kanazawa consideră că perseverența și disciplina sunt esențiale atunci când cineva își propune să ducă la bun sfârșit un proiect, chiar dacă drumul presupune efort și obstacole.
„Odată ce îți pui în minte ceva, trebuie să dezvolți tăria mentală și determinarea de a duce lucrurile la bun sfârșit”, a spus Kanazawa.
El speră ca tot mai mulți oameni să îi urmeze exemplul și să nu renunțe la activitățile care le aduc satisfacție odată cu înaintarea în vârstă.
„Vreau ca oamenii să depună efort exact așa cum am procedat eu. Cred că dacă vor face asta, vom vedea mai mulți oameni ca mine la vârste înaintate. Și sper să fiu un model demn de urmat”.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News