Are 90 de ani, dar a urcat pe scena concursului de culturism. Secretul japonezului care vrea să concureze și la 93 de ani

Publicat 31 oct. 2026, 17:09 Actualizat 31 oct. 2026, 17:10

Toshisuke Kanazawa a demonstrat că pasiunea pentru culturism nu dispare odată cu înaintarea în vârstă. Japonezul de 90 de ani a participat la o competiție internațională în Spania, iar după concurs a anunțat că intenționează să mai urce o dată pe scenă, la 93 de ani.

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