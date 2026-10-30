Christa Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții cu injecție letală, a rupt tăcerea. „Mă doare corpul”

Publicat 30 oct. 2026, 20:49 Actualizat 30 oct. 2026, 20:50

Christa Pike, o deținută din Statele Unite condamnată la pedeapsa capitală, a vorbit pentru prima dată despre starea sa de sănătate după ce a supraviețuit unei tentative de execuție cu injecție letală. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost externată din spital la aproximativ o lună de la incident și spune că încă se confruntă cu dureri puternice, dar și cu o suferință psihică profundă.

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