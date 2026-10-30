Christa Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții cu injecție letală, a rupt tăcerea. „Mă doare corpul”

Christa Pike, o deținută din Statele Unite condamnată la pedeapsa capitală, a vorbit pentru prima dată despre starea sa de sănătate după ce a supraviețuit unei tentative de execuție cu injecție letală. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost externată din spital la aproximativ o lună de la incident și spune că încă se confruntă cu dureri puternice, dar și cu o suferință psihică profundă.
Potrivit declarațiilor oferite pentru BBC, Christa Pike resimte dureri în mai multe zone ale corpului și întâmpină în continuare dificultăți atunci când încearcă să vorbească. Deși afirmă că starea sa se îmbunătățește treptat, aceasta spune că recuperarea este departe de a fi încheiată.
Christa Pike, mărturii despre suferința de după execuția eșuată
Femeia a povestit că durerile nu au dispărut nicio clipă după noaptea în care a fost supusă procedurii de execuție. Aceasta susține că are probleme la nivelul brațelor, mâinilor și gâtului, iar capacitatea de a vorbi nu a revenit complet.
„Nu a existat niciun moment de atunci, din acea noapte, în care să nu fi simțit durere. Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă am dificultăți în a vorbi. Iar durerea nu este doar fizică. Există o durere în mintea și în sufletul meu”, a declarat Christa Pike, potrivit BBC.
Deținuta a mai spus că simte că devine treptat mai puternică, însă a atras atenția că procesul de recuperare nu înseamnă automat că se simte bine.
„Mă recuperez și știu că devin din ce în ce mai puternică. Dar a te vindeca nu înseamnă același lucru cu a fi bine”, a mai afirmat aceasta.
Execuția din Tennessee s-a încheiat cu o intervenție medicală de urgență
Incidentul s-a produs pe 30 septembrie, la penitenciarul Riverbend Maximum Security Institution din statul Tennessee. Christa Pike urma să fie executată prin administrarea unei injecții letale, însă procedura nu a dus la decesul acesteia.
După administrarea substanțelor, femeia a fost auzită sforăind în timp ce se afla pe patul de execuție. Ulterior, a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale, iar apoi a fost dusă înapoi în penitenciar.
Avocații săi au susținut că deținuta suferea de pneumonie în momentul în care a fost supusă procedurii. Aceștia au mai relatat că femeia avea umflături la nivelul brațelor și întâmpina dificultăți la înghițire.
Pentru ce crimă a fost condamnată Christa Pike la moarte
Christa Pike a primit pedeapsa capitală pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără în vârstă de 19 ani. Crima a avut loc în 1995, iar anchetatorii au stabilit că victima a fost torturată înainte de a fi ucisă.
Potrivit informațiilor despre caz, Pike ar fi suspectat-o pe tânără că era interesată de iubitul ei. În timpul atacului, Colleen Slemmer a fost lovită în repetate rânduri și atacată cu un cuțit.
În 1996, Christa Pike a fost condamnată la moarte de instanța supremă din Tennessee. Judecătorii au considerat că fapta a fost comisă cu o cruzime deosebită.
La aproape trei decenii de la condamnare, cazul femeii a revenit în atenția publică după ce tentativa de execuție din 30 septembrie nu a avut rezultatul prevăzut, iar deținuta a supraviețuit și a fost spitalizată.